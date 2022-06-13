Большинство незаконно установленных объектов власти демонтировали принудительно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Перми выявили в 2022 году на территории города десятки незаконных торговых киосков, рекламных конструкций и автостоянок. Реестр самовольно установленных объектов (по данным на 10 июня) размещен на сайте мэрии. В нем указано, что большинство объектов, от добровольного демонтажа которых собственники отказались, демонтированы за счет городского бюджета.

Так, в Свердловском и Индустриальном районах власти насчитали 24 незаконные рекламные конструкции (по 12 в каждом); девять рекламных объектов выявлено в Мотовилихинском, шесть — в Дзержинском, пять — в Ленинском, три — в Орджоникидзевском и один — в Кировском районах города. Их демонтажом занималось подведомственное мэрии МКУ «Содержание муниципального имущества».

Также в текущем году власти намерены избавить город от незаконно установленных торговых киосков, палаток, павильонов и одного летнего кафе. Районами-лидерами по числу таких несанкционированных объектов оказались Дзержинской и Свердловский районы Перми. В подготовленном мэрией реестре сообщается, что некоторые объекты власти уже демонтировали и утилизировали. В Мотовилихинском районе подлежат сносу два автоматических шлагбаума, а в Дзержинском, Индустриальном и Мотовилихинском районах — павильоны по оказанию услуг шиномонтажа.

Помимо этого, под снос пойдут гаражи, размещенные по улицам Барамзиной (Дзержинской район), Космонавта Леонова, шоссе Космонавтов, Бабушкина (Индустриальный район), Липовой, Фруктовой, Кировоградской (Кировский район) Невской, Лебедева (Мотовилихинский район), Делегатской, Адмирала Старикова, Таганрогской, Репина (Орджоникидзевский район), Революции, 3-й Липогорской, Рабоче-крестьянской (Свердловский район) и ряде других улиц города.

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