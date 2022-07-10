Курганские медики рассказали, как правильно ложиться спать

11 июля 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Кургансике медики поделились секретами здорового сна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачи центральной районной больницы (ЦРБ) в поселке Мишкино Курганской области рассказали, как правильно засыпать, чтобы быть здоровым. Об этом говорится в группе «Карта здоровья» мишкинской ЦРБ в соцсети «Вконтакте». «В спальне необходимо установить температуру воздуха около 16-18 градусов. Слишком высокие температуры могут привести организм к обезвоживанию. При этом лежать лучше всего в позе эмбриона на правом боку. Такое положение позволит сердцу, которое располагается в левой половине грудной клетки, работать в нормальном режиме», — пишут специалисты. Опасной для сна считается поза лежа на животе. В таком положении, когда шея повернута в бок, мышцы шеи пережимают артерии, из-за этого нарушается кровообращение и передача кислорода в головной мозг. В том числе врачи рекомендуют делить время сна на полуторачасовые циклы, например, вставать в 6:30 утра и ложиться в 23:00 вечера. Оптимальной длительностью сна считается 5 полуторачасовых цикла. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Врачи центральной районной больницы (ЦРБ) в поселке Мишкино Курганской области рассказали, как правильно засыпать, чтобы быть здоровым. Об этом говорится в группе «Карта здоровья» мишкинской ЦРБ в соцсети «Вконтакте». «В спальне необходимо установить температуру воздуха около 16-18 градусов. Слишком высокие температуры могут привести организм к обезвоживанию. При этом лежать лучше всего в позе эмбриона на правом боку. Такое положение позволит сердцу, которое располагается в левой половине грудной клетки, работать в нормальном режиме», — пишут специалисты. Опасной для сна считается поза лежа на животе. В таком положении, когда шея повернута в бок, мышцы шеи пережимают артерии, из-за этого нарушается кровообращение и передача кислорода в головной мозг. В том числе врачи рекомендуют делить время сна на полуторачасовые циклы, например, вставать в 6:30 утра и ложиться в 23:00 вечера. Оптимальной длительностью сна считается 5 полуторачасовых цикла.