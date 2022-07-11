На главу Мелитопольского района совершили покушение

11 июля 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Покушение готовил украинский режим, заявили в МВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту совершили покушение. Об этом рассказал замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов. «Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — написал Селиванов в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте проводят оперативно-следственные мероприятия. Правоохранители обнаружили совершившего попытку покушения на Сигуту, передает ТАСС со ссылкой на источник. Мелитополь и большая часть Запорожской области находятся под контролем российской армии в результате спецоперации на Украине. Ранее украинские террористы готовили покушение на главу Военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Также в Херсоне убили сотрудника администрации — начальника управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко, передает «Утро.ру». Автомобиль чиновника подорвали, когда он сел в него. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

На главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту совершили покушение. Об этом рассказал замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов. «Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — написал Селиванов в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте проводят оперативно-следственные мероприятия. Правоохранители обнаружили совершившего попытку покушения на Сигуту, передает ТАСС со ссылкой на источник. Мелитополь и большая часть Запорожской области находятся под контролем российской армии в результате спецоперации на Украине. Ранее украинские террористы готовили покушение на главу Военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Также в Херсоне убили сотрудника администрации — начальника управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко, передает «Утро.ру». Автомобиль чиновника подорвали, когда он сел в него.