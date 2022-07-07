Украинские террористы готовили покушение на главу Херсона

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Пресс-конференция Дмитрия Ионина по стрельбе в Камышлове. Екатеринбург, автомат, оружие
Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские террористы пытались убить главу Военно-гражданской администрации Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Такие показания дал задержанный российскими военными боевик.

«Украинские военные планировали убить главу ВГА Херсонской области Сальдо и его зама Стремоусова. В состав группы входило несколько сотрудников, часть из которых были завербованы», — приводит информацию РИА «Новости».

О том, что российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне, сообщалось утром 7 июля. О результатах террористических актов ВСУ должны были доложить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В результате ВС РФ был взят Мариуполь, также под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донбасса.

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Украинские террористы пытались убить главу Военно-гражданской администрации Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Такие показания дал задержанный российскими военными боевик. «Украинские военные планировали убить главу ВГА Херсонской области Сальдо и его зама Стремоусова. В состав группы входило несколько сотрудников, часть из которых были завербованы», — приводит информацию РИА «Новости». О том, что российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне, сообщалось утром 7 июля. О результатах террористических актов ВСУ должны были доложить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В результате ВС РФ был взят Мариуполь, также под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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