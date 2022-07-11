ВСУ убили ракетами HIMARS трех жителей ДНР

В ходе обстрела ВСУ Донецкой области погибли трое волонтеров, ранены 39 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

По оперативным линиям Совместного центра контроля и координации ДНР поступила дополнительная информация о трех жертвах среди гражданских лиц. Они погибли в результате обстрела со стороны ВСУ ракетами HIMARS Амвросиевского района Донецкой области: населенных пунктов Константиновка и Степано — Крынка. Об этом сообщает telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР.

«Погибли: мужчины 2003, 1992 и 2003 г. р. Ранения различной степени тяжести получили 39 человек. По 4 людям ведутся поисковые работы», — написал штаб.

Все пострадавшие являются волонтерами Общественной Организации «Молодая Республика». Они находились на месте обстрела с гуманитарной миссией — оказывали помощь населению.

Ранее украинские войска обстреляли Кировский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Как объяснял президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам.

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