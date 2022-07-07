07 июля 2022

Украина обстреляла Донецк «натовскими» снарядами

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ обстреливают Донецк оружием «натовского» калибра Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска обстреляли Кировский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. URA.RU) по направлению: 03.05 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Кировский и Ворошиловский районы). Выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации началась 24 февраля. Как объяснял президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам. 5 июля в результате нападения вооруженных формирований Украины (ВФУ) на Донецк пострадали 30 человек. Ранее во время обстрелов города был ранен журналист канала «ТВ Центр» Андрей Алексеев.

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Украинские войска обстреляли Кировский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. URA.RU) по направлению: 03.05 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Кировский и Ворошиловский районы). Выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram. Спецоперация по демилитаризации и денацификации началась 24 февраля. Как объяснял президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам. 5 июля в результате нападения вооруженных формирований Украины (ВФУ) на Донецк пострадали 30 человек. Ранее во время обстрелов города был ранен журналист канала «ТВ Центр» Андрей Алексеев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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