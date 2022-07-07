Украина обстреляла Донецк «натовскими» снарядами 08 июля 2022 в 05:51 Размер текста - 17 + ВСУ обстреливают Донецк оружием «натовского» калибра Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска обстреляли Кировский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. URA.RU) по направлению: 03.05 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Кировский и Ворошиловский районы). Выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram. Спецоперация по демилитаризации и денацификации началась 24 февраля. Как объяснял президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам. 5 июля в результате нападения вооруженных формирований Украины (ВФУ) на Донецк пострадали 30 человек. Ранее во время обстрелов города был ранен журналист канала «ТВ Центр» Андрей Алексеев. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Украинские войска обстреляли Кировский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. URA.RU) по направлению: 03.05 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Кировский и Ворошиловский районы). Выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram. Спецоперация по демилитаризации и денацификации началась 24 февраля. Как объяснял президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам. 5 июля в результате нападения вооруженных формирований Украины (ВФУ) на Донецк пострадали 30 человек. Ранее во время обстрелов города был ранен журналист канала «ТВ Центр» Андрей Алексеев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям