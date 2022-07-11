Президент Польши пообещал не мстить украинцам за Волынскую резню

Польша не собирается мстить Украине за трагедию, но призывает не отрицать факт той трагедии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни. Его слова приводит польское издание Niezalezna.

Дуда уточнил, что для их нации это было сложное время, когда немцы оккупировали Польшу во время Второй мировой войны. Волынская резня отняла жизни более 100 тысяч человек. Во время этой трагедии произошло массовое уничтожение Украинской повстанческой армией польского гражданского населения.

«Мы с болью подчеркиваем, что это было сделано соседями [Украиной}. Так было. Они жили по соседству, часто связаны семейными связями. Нам тяжело сегодня это понять и объяснить, как такое вообще было возможно, какие страсти бушевали в душах, чтобы люди могли приготовить людям такую судьбу. Это исторический факт, неоспоримый, никакой не вымысел или рассказ, не легенда, в которой есть только зерно правды», — цитирует президента издание.

При этом президент Польши уточнил, что поляки не собираются мстить украинцам. «Тут очень важно, и я хочу это подчеркнуть. Нужно ясно сказать, что не идет речь о мести, о каком-то ответе», — сказал он. Но призвал признать факт того событиями обеим сторонам — Украиной и Польшей.

Ранее в Польше болельщики организовали антиукраинскую акцию во время футбольного матча Лиги конференций УЕФА. Фанаты вывесили баннер о Волынской трагедии. Фанаты вывесили плакат с надписью «Волынь 1943. Помним!» во время матча «Погонь» (Польша) — «Рейкьявик» (Исландия) Лиги конференций УЕФА.

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