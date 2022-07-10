Курганец, отравивший шесть человек, отправится в колонию

В Кургане вынесли приговор продавцу суррогатного алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 57-летний житель, который продавал суррогатный алкоголь, проведет в колонии общего режима пять с половиной лет. Информация о приговоре опубликована на сайте следственного управления СКР по Курганской области. Прошлой осенью он отравил шесть человек.

«Суд вынес приговор в отношении 57-летнего жителя Кургана. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Данное уголовное дело было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в пресс-релизе регионального следственного управления.

По данным следствия, в прошлом сентябре шесть человек были госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя. Три человека скончались в течение месяца. Во время обысков в квартире и автомобиле осужденного было обнаружено и изъято более 60 литров суррогатного алкоголя. Мужчина покупал его в разных регионах для собственного употребления и продажи.

Мужчине назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он должен возместить моральный вред. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцам предлагали сообщать о фактах продажи или производства нелегального алкоголя за вознаграждение. Деньги выплачивали в рамках акции «Стоп — нелегальный алкоголь».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам