Курганская активистка пишет угрозы семье и добивается, чтобы мать лишили родительских прав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу Кургана Наталью Медведеву, представляющуюся волонтером движения «Возрождение», обвиняют в травле семьи и угрозах забрать девочку на воспитание к себе. Об этом URA.RU сообщила мать ребенка К., а также специалисты ведомств.

«Видео, которое сейчас распространяют в соцсетях, было снято в январе 2022 года, информация из него неактуальна и не соответствует действительности. Граждане, называющие себя волонтерами, взяли на себя роль судий и устроили травлю семье», — отметила уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Алена Лопатина.

По словам матери девочки, активист Наталья Медведева без разрешения приходила к ним в комнату в коммунальной квартире и устраивала проверки. «Она писала угрозы, говорила, что хочет забрать дочку к себе на воспитание, когда меня лишат родительских прав. Наша семья не первая, у кого они пытаются забрать ребенка, были случаи и до нас», — говорит К.

Как отмечают специалисты, у К. есть дефект речи. Этим фактом пользуются активисты, выдавая речь женщины за состояние опьянения. «С октября 2021 года контролирующими органами проведено более 30 проверок, в том числе и экстренных выездов. За это время мы ни разу не видели дома алкоголь», — сообщает директор социальной помощи семьи и детям Ольга Мищенко.

Что касается здоровья девочки, то проблемы есть, экстренного лечения не требуется. «Ребенок посещает поликлинику, как заработает детсад — будет регулярно посещать и его. Мама поставлена на учет в центр занятости, 19 июня она получит корочки пекаря после обучения. Семья находится на контроле», — говорит начальник управления опеки и попечительства департамента соцполитики Юлия Гурьянова. Лопатина пообещала предоставить семье юрпомощь, если они подадут в суд за клевету на активистку.

URA.RU обратилось также и к самой Наталье Медведевой. В ответ на звонок она сообщила, что находится сейчас в Москве и прокомментирует ситуацию позже.

На встрече присутствовали (слева направо): мама ребенка, начальник управления опеки и попечительства департамента соцполитики Юлия Гурьянова, директор курганского соцпомощи семьи и детям Ольга Мищенко и уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Алена Лопатина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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