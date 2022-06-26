Из-за соседей по коммуналке у матери хотят забрать дочь в Кургане

«В феврале 2022 года органы опеки и попечительства направили в Курганский городской суд исковое заявление о лишении родительских прав матери девочки. Решением горсуда от 21 апреля гражданку предупредили о том, что необходимо воспитывать дочь надлежащим образом, и о том, что у нее могут забрать ребенка», — говорится в сообщении. Суд счел подачу искового заявления преждевременной.
По словам мэрии, с 3 ноября семья стоит на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по категории семьи в социально опасном положении. Для них разработана индивидуальная программа социальной реабилитации. Все органы системы профилактики продолжают контролировать ситуацию.
Как отмечают в администрации, изначально с данной проблемой в департамент социальной политики в ноябре 2021 года обратилась жительница Кургана Наталья Медведева. Женщина просила принять меры к семье, где ребенок воспитывался в ненадлежащих условиях. Органы опеки провели выезд. Факты, изложенные в обращении, подтвердились тогда частично.
Ранее URA.RU писало, что жители коммуналки пожаловались курганским активистам на побои со стороны соседа в адрес его жены и ее дочь от предыдущего брака. Главное управление соцзащиты населения региона при посещении семьи 21 июня не выявило фактов угрозы жизни или здоровью ребенка.
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После жалоб соседей по коммунальной квартире органы опеки пытались лишить жительницу Кургана родительских прав. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Кургана. «В феврале 2022 года органы опеки и попечительства направили в Курганский городской суд исковое заявление о лишении родительских прав матери девочки. Решением горсуда от 21 апреля гражданку предупредили о том, что необходимо воспитывать дочь надлежащим образом, и о том, что у нее могут забрать ребенка», — говорится в сообщении. Суд счел подачу искового заявления преждевременной. По словам мэрии, с 3 ноября семья стоит на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по категории семьи в социально опасном положении. Для них разработана индивидуальная программа социальной реабилитации. Все органы системы профилактики продолжают контролировать ситуацию. Как отмечают в администрации, изначально с данной проблемой в департамент социальной политики в ноябре 2021 года обратилась жительница Кургана Наталья Медведева. Женщина просила принять меры к семье, где ребенок воспитывался в ненадлежащих условиях. Органы опеки провели выезд. Факты, изложенные в обращении, подтвердились тогда частично. Ранее URA.RU писало, что жители коммуналки пожаловались курганским активистам на побои со стороны соседа в адрес его жены и ее дочь от предыдущего брака. Главное управление соцзащиты населения региона при посещении семьи 21 июня не выявило фактов угрозы жизни или здоровью ребенка.