МИД Японии: страна будет склонять G20 к сплочению против РФ

Япония намерена призывать страны G20, занимающие нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине, вводить санкции против России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.
«Для еще большего повышения эффективности санкций в отношении России наша страна намерена и дальше разрабатывать соответствующие меры в сотрудничестве с мировым сообществом, начиная с G7. Кроме того, в рамках G20 мы будем побуждать к введению санкций государства, которые занимают нейтральную позицию», — передает ТАСС слова Хаяски.
Страны Запада ввели против России масштабные экономические санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запад — «отменить» Россию. Глава государства подчеркнул, что попытка Запада мгновенно развалить экономику России провалилась, сообщает телеканал 360.
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Япония намерена призывать страны G20, занимающие нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине, вводить санкции против России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. «Для еще большего повышения эффективности санкций в отношении России наша страна намерена и дальше разрабатывать соответствующие меры в сотрудничестве с мировым сообществом, начиная с G7. Кроме того, в рамках G20 мы будем побуждать к введению санкций государства, которые занимают нейтральную позицию», — передает ТАСС слова Хаяски. Страны Запада ввели против России масштабные экономические санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запад — «отменить» Россию. Глава государства подчеркнул, что попытка Запада мгновенно развалить экономику России провалилась, сообщает телеканал 360.