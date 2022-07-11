11 июля 2022

МИД Японии: страна будет склонять G20 к сплочению против РФ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, россия, япония, флаг
Япония будет побуждать нейтральные страны к санкциям против России, заявил Есимаса Хаяси Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония намерена призывать страны G20, занимающие нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине, вводить санкции против России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

«Для еще большего повышения эффективности санкций в отношении России наша страна намерена и дальше разрабатывать соответствующие меры в сотрудничестве с мировым сообществом, начиная с G7. Кроме того, в рамках G20 мы будем побуждать к введению санкций государства, которые занимают нейтральную позицию», — передает ТАСС слова Хаяски.

Страны Запада ввели против России масштабные экономические санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запад — «отменить» Россию. Глава государства подчеркнул, что попытка Запада мгновенно развалить экономику России провалилась, сообщает телеканал 360.

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Япония намерена призывать страны G20, занимающие нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине, вводить санкции против России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. «Для еще большего повышения эффективности санкций в отношении России наша страна намерена и дальше разрабатывать соответствующие меры в сотрудничестве с мировым сообществом, начиная с G7. Кроме того, в рамках G20 мы будем побуждать к введению санкций государства, которые занимают нейтральную позицию», — передает ТАСС слова Хаяски. Страны Запада ввели против России масштабные экономические санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запад — «отменить» Россию. Глава государства подчеркнул, что попытка Запада мгновенно развалить экономику России провалилась, сообщает телеканал 360.
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