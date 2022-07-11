Губернатор Махонин вводит в Пермском крае особый режим

12 июля 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

Особый противопожарный режим будет действовать до 10 сентября, говорится в постановлении за подписью Махонина Фото: Сергей Русанов © URA.RU На территории Пермского края до 10 сентября устанавливается особый противопожарный режим. Постановление краевого правительства за подписью губернатора Дмитрия Махонина опубликовано на сайте главы региона. «Установить особый противопожарный режим в лесах на территории Пермского края до 10 сентября 2022 года. Запретить в парках, на сельскохозяйственных угодьях разведение открытого огня, сжигание порубочных остатков, горючих материалов и мусора, разведение костров в лесах вне оборудованных кострищ на период действия особого противопожарного режима», — говорится в постановлении. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано два лесных пожара. Сейчас в крае установилась жаркая погода. По данным метеорологов 11 июля в Перми был побит температурный рекорд июля 1936 года. Воздух в краевой столице в этот день прогрелся до отметки 31,9 градуса. По предварительным прогнозам, жара в крае спадет только в предстоящие выходные. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

На территории Пермского края до 10 сентября устанавливается особый противопожарный режим. Постановление краевого правительства за подписью губернатора Дмитрия Махонина опубликовано на сайте главы региона. «Установить особый противопожарный режим в лесах на территории Пермского края до 10 сентября 2022 года. Запретить в парках, на сельскохозяйственных угодьях разведение открытого огня, сжигание порубочных остатков, горючих материалов и мусора, разведение костров в лесах вне оборудованных кострищ на период действия особого противопожарного режима», — говорится в постановлении. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано два лесных пожара. Сейчас в крае установилась жаркая погода. По данным метеорологов 11 июля в Перми был побит температурный рекорд июля 1936 года. Воздух в краевой столице в этот день прогрелся до отметки 31,9 градуса. По предварительным прогнозам, жара в крае спадет только в предстоящие выходные.