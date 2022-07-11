Губернатор Махонин вводит в Пермском крае особый режим

На территории Пермского края до 10 сентября устанавливается особый противопожарный режим. Постановление краевого правительства за подписью губернатора Дмитрия Махонина опубликовано на сайте главы региона.
«Установить особый противопожарный режим в лесах на территории Пермского края до 10 сентября 2022 года. Запретить в парках, на сельскохозяйственных угодьях разведение открытого огня, сжигание порубочных остатков, горючих материалов и мусора, разведение костров в лесах вне оборудованных кострищ на период действия особого противопожарного режима», — говорится в постановлении.
По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано два лесных пожара. Сейчас в крае установилась жаркая погода. По данным метеорологов 11 июля в Перми был побит температурный рекорд июля 1936 года. Воздух в краевой столице в этот день прогрелся до отметки 31,9 градуса. По предварительным прогнозам, жара в крае спадет только в предстоящие выходные.
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На территории Пермского края до 10 сентября устанавливается особый противопожарный режим. Постановление краевого правительства за подписью губернатора Дмитрия Махонина опубликовано на сайте главы региона. «Установить особый противопожарный режим в лесах на территории Пермского края до 10 сентября 2022 года. Запретить в парках, на сельскохозяйственных угодьях разведение открытого огня, сжигание порубочных остатков, горючих материалов и мусора, разведение костров в лесах вне оборудованных кострищ на период действия особого противопожарного режима», — говорится в постановлении. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано два лесных пожара. Сейчас в крае установилась жаркая погода. По данным метеорологов 11 июля в Перми был побит температурный рекорд июля 1936 года. Воздух в краевой столице в этот день прогрелся до отметки 31,9 градуса. По предварительным прогнозам, жара в крае спадет только в предстоящие выходные.