Юлия Савичева рассказала, почему не ест сладкое

Юлия Савичева не ест сладкое перед съемкой клипа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уроженка Кургана Юлия Савичева поделилась с подписчиками, почему в последнее время не ест сладкое. Об этом певица написала в своей группе в Telegram.

«Еще одна песня в альбом записана. Меланхолично, романтично — все как вы и я любим. Я же сегодня держусь из последних сил перед съемками клипа — не ем сладкое уже почти две недели. Мне, как сладкоежке, это дается с диким трудом, конечно. А еще репетиция сегодня с музыкантами и балетом», — пишет Савичева.

С начала 2022 года исполнительница выпустила несколько релизов и теперь ведет работу над новым альбомом. Как рассказала Савичева, названия песен будут связаны с природными явлениями.

Ранее URA.RU писало, после чего Юлия Савичева получила «феерические ощущения». Это произошло после получения награды «Золотой граммофон» за песню «Сияй». Артистка рассказала, что она и ее музыканты впервые смогли добиться успеха без помощи продюсеров.