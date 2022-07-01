Певица Савичева призналась, когда получила «феерические ощущения»

Юлия Савичева рассказала о своих «феерических ощущениях» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Артистка Юлия Савичева, родившаяся и выросшая в Кургане, поведала о феерических ощущениях, накрывших ее в 2021 году. Как призналась в интервью певица, это случилось после получения награды «Золотой граммофон».

«Я радовалась каждую неделю, когда мне сообщали, что моя песня в хит-параде „Русского радио“. А когда мне позвонили и сообщили, что я номинант премии „Золотой граммофон“, я закричала от счастья. Это феерические ощущения», — рассказала Савичева журналу Bonjour. Награду певица получила за песню «Сияй».

Артистка рассказала, почему этот приз стал для нее особенным. Она и ее музыканты сумели добиться успеха и признания впервые без помощи продюсеров. «Я почувствовала, как будто пробила стену, стоящую передо мной», — вспоминает Савичева. Награду певица посвятила своей дочери Ане.

Ранее URA.RU сообщало, что Юлия Савичева рассказала о своей работе с Максимом Фадеевым. Также певица призналась в давней любви к американскому артисту. Таковым в ее детстве стал Майкл Джексон.