В ЯНАО пьяный водитель угрожал полицейским отверткой

Мужчина угрожал правоохранителям через открытою форточку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тарко-Сале, находясь в нетрезвом состоянии за рулем, закрылся в машине от сотрудников ДПС, которым при этом угрожал ножом и отверткой. По информации СКР по ЯНАО, мужчину в 2019 году уже лишали водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

«По данным следствия, в Тарко-Сале 12 июня 2022 года около 23 часов сотрудниками ДПС при патрулировании улиц выявлен водитель автомобиля, нарушающий правила дорожного движения. Полицейские, остановив транспортное средство, потребовали от мужчины выйти и предъявить документы. В ответ на их законные требования, 66-летний горожанин заперся внутри салона и через открытую форточку высказал в адрес сотрудников ДПС нецензурную брань. Вооружившись ножом и отверткой, он демонстрировал пытающимся открыть дверь автомобиля полицейским, намерение использовать эти предметы в качестве оружия против них», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что из-за нетрезвого состояния и агрессивного поведения, сотрудники полиции восприняли угрозы мужчины всерьез. Правоохранителям пришлось пересечь сопротивление пьяного водителя и отвезти его в полицию. «В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое нетрезвый водитель на автомобиле Toyota пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Освидетельствование показало, что водитель был пьян. За вождение в нетрезвом виде мужчине грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам