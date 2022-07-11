Жительница ЯНАО угощала подростка наркотиками

Парень также обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Муравленко дважды накачала несовершеннолетнего парня наркотиками. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, юноша также обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

«По данным следствия, в городе Муравленко 26-летняя местная жительница, употребляя в присутствии одного из обвиняемых наркотическое средство, зная о его несовершеннолетнем возрасте и о том, что он ранее не употреблял наркотики, путем убеждений и уговоров склонила юношу к их употреблению. Следствием выявлено два эпизода преступной деятельности женщины, совершенные в отношении одного и того же юноши в 2021 и 2022 годах», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в отношении женщины возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетних). На данный момент следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что житель Ноябрьска накачал своего несовершеннолетнего приятеля наркотиками. Тогда это привело к тому, что после употребления наркотиков полураздетый подросток бесцельно бродил по улицам города.