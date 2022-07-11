11 июля 2022
10 июля 2022

Жительница ЯНАО угощала подростка наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, подросток
Парень также обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков Фото:

Жительница Муравленко дважды накачала несовершеннолетнего парня наркотиками. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, юноша также обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

«По данным следствия, в городе Муравленко 26-летняя местная жительница, употребляя в присутствии одного из обвиняемых наркотическое средство, зная о его несовершеннолетнем возрасте и о том, что он ранее не употреблял наркотики, путем убеждений и уговоров склонила юношу к их употреблению. Следствием выявлено два эпизода преступной деятельности женщины, совершенные в отношении одного и того же юноши в 2021 и 2022 годах», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в отношении женщины возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетних). На данный момент следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что житель Ноябрьска накачал своего несовершеннолетнего приятеля наркотиками. Тогда это привело к тому, что после употребления наркотиков полураздетый подросток бесцельно бродил по улицам города.

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Жительница Муравленко дважды накачала несовершеннолетнего парня наркотиками. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, юноша также обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. «По данным следствия, в городе Муравленко 26-летняя местная жительница, употребляя в присутствии одного из обвиняемых наркотическое средство, зная о его несовершеннолетнем возрасте и о том, что он ранее не употреблял наркотики, путем убеждений и уговоров склонила юношу к их употреблению. Следствием выявлено два эпизода преступной деятельности женщины, совершенные в отношении одного и того же юноши в 2021 и 2022 годах», — говорится в сообщении. Там добавили, что в отношении женщины возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетних). На данный момент следователи устанавливают обстоятельства преступления. Ранее сообщалось, что житель Ноябрьска накачал своего несовершеннолетнего приятеля наркотиками. Тогда это привело к тому, что после употребления наркотиков полураздетый подросток бесцельно бродил по улицам города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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