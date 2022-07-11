На оборонном заводе Кургана выпустили спецприказ из-за жары

На заводе URA.RU подтвердили существование приказа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У сотрудников некоторых цехов Курганского машиностроительного завода, входящего в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех, из-за жары сократился рабочий день. Соответствующий приказ был подписан исполнительным директором КМЗ Петром Тюковым.

«Приказ о сокращении продолжительности рабочего дня. В связи с аномально жаркой погодой, установившейся в Курганской области, и превышением допустимой температуры воздуха, установленной СанПиН на рабочих местах, приказываю установить на ПАО „Курганмашзавод“ с 11.07.2022 по 17.07.2022 сокращенный рабочий день для сотрудников, работающих в помещениях, где температурные показатели превышают значения, установленные СанПиН», — указано в документе.

Копия документа имеется в распоряжении редакции. В пресс-службе КМЗ URA.RU подтвердили, что этот приказ существует. В приказе указано, что на заводе созданы специальные комиссии для замеров температуры в помещениях. Сотрудники завода на этой неделе получат зарплату пропорциональную, отработанному времени. Время простоя будет оплачено из расчета 2/3 оклада.

11 июля температура в Курганской области достигла +34 градусов. В регионе с 8 июля наблюдается жаркая погода.