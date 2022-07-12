В МИД РФ назвали неожиданные жертвы антироссийских санкций

12 июля 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Западные антироссийские санкции принесли продовольственные проблемы странам Африки Фото: Марина Молдавская © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запад своими санкциями против России создал продовольственные проблемы странам Африки. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. «Для решения продовольственного кризиса нужно убрать все препятствия, созданные западными странами в одностороннем порядке на пути российского и африканского бизнеса в сфере логистики, страхования, цен. Только благодаря этим шагам можно нормализовать ситуацию с поставками российского зерна и удобрений на африканские рынки», — сказал Озеров во время пресс-конференции медиагруппы «Россия сегодня». Также он добавил, что несмотря на ранние заверения Запада, что санкции не будут распространяться на сферу продовольствия, на деле под санкциями оказались ключевые отраслевые банки, которые занимаются сделками в сфере продовольствия, в том числе со странами Африки. Получается, своими действиями западные страны создали проблемы не столько России, сколько африканским странам. Ранее и. о. премьер-министра Британии Борис Джонсон заявил, что украинских беженцев, которые нелегально прибывают в Великобританию, будут депортировать в Африку — Руанду. Также в ООН заявляли, что существует реальный риск того, что в 2022 году мир будет страдать от голода, которому поспособствовала и ситуация на Украине. Кроме того, RT сообщало, что ряд африканских стран выразили озабоченность последствиями санкций ЕС в отношении России. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Великобритания, США, а также страны Евросоюза ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Также Запад поддерживает Украину оружием и финансово. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад своими санкциями против России создал продовольственные проблемы странам Африки. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. «Для решения продовольственного кризиса нужно убрать все препятствия, созданные западными странами в одностороннем порядке на пути российского и африканского бизнеса в сфере логистики, страхования, цен. Только благодаря этим шагам можно нормализовать ситуацию с поставками российского зерна и удобрений на африканские рынки», — сказал Озеров во время пресс-конференции медиагруппы «Россия сегодня». Также он добавил, что несмотря на ранние заверения Запада, что санкции не будут распространяться на сферу продовольствия, на деле под санкциями оказались ключевые отраслевые банки, которые занимаются сделками в сфере продовольствия, в том числе со странами Африки. Получается, своими действиями западные страны создали проблемы не столько России, сколько африканским странам. Ранее и. о. премьер-министра Британии Борис Джонсон заявил, что украинских беженцев, которые нелегально прибывают в Великобританию, будут депортировать в Африку — Руанду. Также в ООН заявляли, что существует реальный риск того, что в 2022 году мир будет страдать от голода, которому поспособствовала и ситуация на Украине. Кроме того, RT сообщало, что ряд африканских стран выразили озабоченность последствиями санкций ЕС в отношении России. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Великобритания, США, а также страны Евросоюза ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Также Запад поддерживает Украину оружием и финансово.