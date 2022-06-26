В ООН началась паника из-за антироссийских санкций

26 июня 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Санкции против РФ усугубили и без того шаткую продовольственную ситуацию Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Существует реальный риск того, что в 2022 году мир будет страдать от голода, которому поспособствовала и ситуация на Украине. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, ситуация на Украине усугубила и без того шаткую продовольственную ситуацию, которая образовалась из-за климатических изменений и пандемий COVID-19. Все это привело к беспрецедентному глобальному кризису, пишет издание CHRON. «Существует реальный риск того, что в 2022 году будет объявлен голод. А 2023 год может быть еще хуже», — сказал Гуттериш в видеообращении к официальным лицам из десятков богатых и развивающихся стран, собравшихся в Берлине на саммите G7. Также Гутерриш отметил, что урожаи в Азии, Африке и Америке пострадают. Фермеры во всем мире пытаются справиться с ростом цен на удобрения и энергоносители. Он отметил, что в ООН работают над тем, чтобы позволить Украине экспортировать продовольствие, в том числе через Черное море. В ответ Россия получит возможность поставлять продовольствие и удобрения на мировые рынки без ограничений. Ранее URA.RU сообщало, что пандемия COVID-19 обнажила проблему голода. Сейчас на горизонте возникли новые сложности — инфляция и антироссийские санкции. Все эти факторы усугубили и без того серьезную продовольственную проблему в мире. Соединенные Штаты Америки и их европейские страны-партнеры не были готовы к тому экономическому давлению, которое им пришлось испытать из-за санкционной кампании против России. Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с санкциями против России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Существует реальный риск того, что в 2022 году мир будет страдать от голода, которому поспособствовала и ситуация на Украине. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, ситуация на Украине усугубила и без того шаткую продовольственную ситуацию, которая образовалась из-за климатических изменений и пандемий COVID-19. Все это привело к беспрецедентному глобальному кризису, пишет издание CHRON. «Существует реальный риск того, что в 2022 году будет объявлен голод. А 2023 год может быть еще хуже», — сказал Гуттериш в видеообращении к официальным лицам из десятков богатых и развивающихся стран, собравшихся в Берлине на саммите G7. Также Гутерриш отметил, что урожаи в Азии, Африке и Америке пострадают. Фермеры во всем мире пытаются справиться с ростом цен на удобрения и энергоносители. Он отметил, что в ООН работают над тем, чтобы позволить Украине экспортировать продовольствие, в том числе через Черное море. В ответ Россия получит возможность поставлять продовольствие и удобрения на мировые рынки без ограничений. Ранее URA.RU сообщало, что пандемия COVID-19 обнажила проблему голода. Сейчас на горизонте возникли новые сложности — инфляция и антироссийские санкции. Все эти факторы усугубили и без того серьезную продовольственную проблему в мире. Соединенные Штаты Америки и их европейские страны-партнеры не были готовы к тому экономическому давлению, которое им пришлось испытать из-за санкционной кампании против России. Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с санкциями против России.