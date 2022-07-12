Рейтинг Зеленского резко рухнул

12 июля 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Рейтинг Владимира Зеленского опустился на 18% за месяц Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский становится все менее популярен — его рейтинг на подконтрольных России территориях за месяц ухудшился на 18%. Такой информацией поделился член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сколько бы ни пугали, ни запугивали террористы Зеленского, результат обратный. На 18% буквально за месяц ухудшилось отношение жителей Запорожской и Херсонской областей к режиму Зеленского», — сказал он в эфире канала «Соловьев Live». Рогов добавил, что «каждый пятый стал относиться к нему намного хуже». Кроме того, по его словам, жители Запорожской области больше начали требовать провести референдум о вхождении в состав РФ. О том, что Запорожье проведет референдум о присоединении к РФ в 2022 году, стало известно в июне этого года. Эта территория, как и вся Луганская народная республика, находится под контролем российских военных, которые проводят специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Их основная задача — защитить население Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Украине активно поставляют вооружение страны Запада. Рогов отмечал, что ВСУ начали обстреливать регион из оружия западного производства, пишет MK.RU . Это, по его мнению, делает страны Запада прямыми соучастниками военных преступлений , добавляет Pravda.Ru.

Президент Украины Владимир Зеленский становится все менее популярен — его рейтинг на подконтрольных России территориях за месяц ухудшился на 18%. Такой информацией поделился член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сколько бы ни пугали, ни запугивали террористы Зеленского, результат обратный. На 18% буквально за месяц ухудшилось отношение жителей Запорожской и Херсонской областей к режиму Зеленского», — сказал он в эфире канала «Соловьев Live». Рогов добавил, что «каждый пятый стал относиться к нему намного хуже». Кроме того, по его словам, жители Запорожской области больше начали требовать провести референдум о вхождении в состав РФ. О том, что Запорожье проведет референдум о присоединении к РФ в 2022 году, стало известно в июне этого года. Эта территория, как и вся Луганская народная республика, находится под контролем российских военных, которые проводят специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Их основная задача — защитить население Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Украине активно поставляют вооружение страны Запада. Рогов отмечал, что ВСУ начали обстреливать регион из оружия западного производства, пишет MK.RU. Это, по его мнению, делает страны Запада прямыми соучастниками военных преступлений, добавляет Pravda.Ru.