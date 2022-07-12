Против политика Яшина возбудили уголовное дело

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Мемориал на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Москва , яшин илья
Против политика возбудили уголовное дело о фейках Фото:

Против оппозиционного политика Ильи Яшина возбудили дело о фейках про российскую армию. Об этом сообщает адвокат Яшина Вадим Прохоров.

«Сейчас мне позвонил следователь — начинается обыск у него дома. Еду на место», — передает слова Прохорова «Новая газета»

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера, депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина. Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

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Против оппозиционного политика Ильи Яшина возбудили дело о фейках про российскую армию. Об этом сообщает адвокат Яшина Вадим Прохоров. «Сейчас мне позвонил следователь — начинается обыск у него дома. Еду на место», — передает слова Прохорова «Новая газета» Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера, депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина. Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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