Против политика Яшина возбудили уголовное дело

Против политика возбудили уголовное дело о фейках
Против оппозиционного политика Ильи Яшина возбудили дело о фейках про российскую армию. Об этом сообщает адвокат Яшина Вадим Прохоров.
«Сейчас мне позвонил следователь — начинается обыск у него дома. Еду на место», — передает слова Прохорова «Новая газета»
Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера, депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина. Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).
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