Германия поставила точку в споре об антироссийских санкциях

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Германия откажется от российских нефти и газа Фото:

Германия полностью откажется от закупок российского угля и нефти к концу 2022 года. Об этом заявил заместитель министра финансов Йорг Кукис на конференции в Сиднее, передает Reuters.

«Избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев», — заявил заместитель немецкого Минфина. По его словам, Берлин полностью прекратит закупки российского угля с 1 августа, а нефти — с 31 декабря, что станет серьезным сдвигом в источнике энергоснабжения страны.

«Ключевой задачей на будущее будет заполнение огромного разрыва, который останется, когда Европейский союз откажется от 158 миллиардов кубометров (млрд кубометров) газа в год, поставляемого Россией», — сказал Кукис. По его словам, Россия ранее поставляла Германии 40% угля и 40% нефти.

Ранее страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако Германия на протяжении долгого времени не собирались вводить запрет на поставки газа из России.

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Германия полностью откажется от закупок российского угля и нефти к концу 2022 года. Об этом заявил заместитель министра финансов Йорг Кукис на конференции в Сиднее, передает Reuters. «Избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев», — заявил заместитель немецкого Минфина. По его словам, Берлин полностью прекратит закупки российского угля с 1 августа, а нефти — с 31 декабря, что станет серьезным сдвигом в источнике энергоснабжения страны. «Ключевой задачей на будущее будет заполнение огромного разрыва, который останется, когда Европейский союз откажется от 158 миллиардов кубометров (млрд кубометров) газа в год, поставляемого Россией», — сказал Кукис. По его словам, Россия ранее поставляла Германии 40% угля и 40% нефти. Ранее страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако Германия на протяжении долгого времени не собирались вводить запрет на поставки газа из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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