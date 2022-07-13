Германия поставила точку в споре об антироссийских санкциях

Германия откажется от российских нефти и газа Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Германия полностью откажется от закупок российского угля и нефти к концу 2022 года. Об этом заявил заместитель министра финансов Йорг Кукис на конференции в Сиднее, передает Reuters.

«Избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев», — заявил заместитель немецкого Минфина. По его словам, Берлин полностью прекратит закупки российского угля с 1 августа, а нефти — с 31 декабря, что станет серьезным сдвигом в источнике энергоснабжения страны.

«Ключевой задачей на будущее будет заполнение огромного разрыва, который останется, когда Европейский союз откажется от 158 миллиардов кубометров (млрд кубометров) газа в год, поставляемого Россией», — сказал Кукис. По его словам, Россия ранее поставляла Германии 40% угля и 40% нефти.

Ранее страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако Германия на протяжении долгого времени не собирались вводить запрет на поставки газа из России.