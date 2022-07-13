WSJ: Путин нашел новое секретное оружие против Запада

Президент РФ Владимир Путин может воспользоваться внутренними проблемами Запада, как секретным оружием против «недружественных стран». Об этом заявил автор американской газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.
«Моральное и политическое замешательство современного Запада — это секретное оружие, которое, по мнению лидеров России и Китая, поставит американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается», — написал Мид. «Выживание и глобальное процветание Запада требуют больше размышлений и более глубоких изменений, чем администрация Байдена и ее европейские союзники могут себе представить в настоящее время», — отметил он.
По мнению автора, Россия смогла не только выстоять в экономической войне с Западом, но и принесла ряд неудобств оппонентам. «Путин добился наибольшего успеха в сферах экономики и политики, где Запад считал свою власть наиболее сильной», — написал Мид. Он отметил, что Германия начала уклоняться от своих обещаний увеличить расходы на оборону, испугавшись экономических последствий антироссийских санкций.
Страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали негативное влияние на сами западные страны. Так, в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом.
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Президент РФ Владимир Путин может воспользоваться внутренними проблемами Запада, как секретным оружием против «недружественных стран». Об этом заявил автор американской газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид. «Моральное и политическое замешательство современного Запада — это секретное оружие, которое, по мнению лидеров России и Китая, поставит американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается», — написал Мид. «Выживание и глобальное процветание Запада требуют больше размышлений и более глубоких изменений, чем администрация Байдена и ее европейские союзники могут себе представить в настоящее время», — отметил он. По мнению автора, Россия смогла не только выстоять в экономической войне с Западом, но и принесла ряд неудобств оппонентам. «Путин добился наибольшего успеха в сферах экономики и политики, где Запад считал свою власть наиболее сильной», — написал Мид. Он отметил, что Германия начала уклоняться от своих обещаний увеличить расходы на оборону, испугавшись экономических последствий антироссийских санкций. Страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали негативное влияние на сами западные страны. Так, в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом.