WSJ: Путин нашел новое секретное оружие против Запада

Путин может воспользоваться замешательством Запада в своих целях, считают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин может воспользоваться внутренними проблемами Запада, как секретным оружием против «недружественных стран». Об этом заявил автор американской газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.

«Моральное и политическое замешательство современного Запада — это секретное оружие, которое, по мнению лидеров России и Китая, поставит американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается», — написал Мид. «Выживание и глобальное процветание Запада требуют больше размышлений и более глубоких изменений, чем администрация Байдена и ее европейские союзники могут себе представить в настоящее время», — отметил он.

По мнению автора, Россия смогла не только выстоять в экономической войне с Западом, но и принесла ряд неудобств оппонентам. «Путин добился наибольшего успеха в сферах экономики и политики, где Запад считал свою власть наиболее сильной», — написал Мид. Он отметил, что Германия начала уклоняться от своих обещаний увеличить расходы на оборону, испугавшись экономических последствий антироссийских санкций.

Страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали негативное влияние на сами западные страны. Так, в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом.