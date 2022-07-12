Махонин рассказал, кто в Перми получит миллионы на стартапы

13 июля 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Лидером по числу получателей грантов стал Пермский Политех Фото: Сергей Русанов © URA.RU Проекты 16 пермяков, ставших победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап», получат грантовые миллионы от правительства РФ. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «В Минобрнауки РФ подвели итоги первой очереди всероссийского конкурса „Студенческий стартап“. В числе 650 победителей, каждый из которых получит по 1 миллиону рублей на развитие своего бизнес-проекта, 16 пермяков», сообщил глава региона. Среди победителей — 11 студентов, аспирантов и сотрудников Пермского Политеха (ПНИПУ), 3 студента классического университета (ПГНИУ). По одному получателю гранта также есть в педагогическом вузе (ПГГПУ) и в аграрном. Из всех стартапов 7 связаны с новыми приборами и интеллектуальными технологиями на производстве. Конкурс проводился Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Проект был разработан по одноименной стратегической инициативе, которую утвердил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проекты 16 пермяков, ставших победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап», получат грантовые миллионы от правительства РФ. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «В Минобрнауки РФ подвели итоги первой очереди всероссийского конкурса „Студенческий стартап“. В числе 650 победителей, каждый из которых получит по 1 миллиону рублей на развитие своего бизнес-проекта, 16 пермяков», сообщил глава региона. Среди победителей — 11 студентов, аспирантов и сотрудников Пермского Политеха (ПНИПУ), 3 студента классического университета (ПГНИУ). По одному получателю гранта также есть в педагогическом вузе (ПГГПУ) и в аграрном. Из всех стартапов 7 связаны с новыми приборами и интеллектуальными технологиями на производстве. Конкурс проводился Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Проект был разработан по одноименной стратегической инициативе, которую утвердил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.