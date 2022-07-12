Махонин рассказал, кто в Перми получит миллионы на стартапы

Проекты 16 пермяков, ставших победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап», получат грантовые миллионы от правительства РФ. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«В Минобрнауки РФ подвели итоги первой очереди всероссийского конкурса „Студенческий стартап“. В числе 650 победителей, каждый из которых получит по 1 миллиону рублей на развитие своего бизнес-проекта, 16 пермяков», сообщил глава региона.
Среди победителей — 11 студентов, аспирантов и сотрудников Пермского Политеха (ПНИПУ), 3 студента классического университета (ПГНИУ). По одному получателю гранта также есть в педагогическом вузе (ПГГПУ) и в аграрном. Из всех стартапов 7 связаны с новыми приборами и интеллектуальными технологиями на производстве.
Конкурс проводился Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Проект был разработан по одноименной стратегической инициативе, которую утвердил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин.
Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.
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Проекты 16 пермяков, ставших победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап», получат грантовые миллионы от правительства РФ. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «В Минобрнауки РФ подвели итоги первой очереди всероссийского конкурса „Студенческий стартап“. В числе 650 победителей, каждый из которых получит по 1 миллиону рублей на развитие своего бизнес-проекта, 16 пермяков», сообщил глава региона. Среди победителей — 11 студентов, аспирантов и сотрудников Пермского Политеха (ПНИПУ), 3 студента классического университета (ПГНИУ). По одному получателю гранта также есть в педагогическом вузе (ПГГПУ) и в аграрном. Из всех стартапов 7 связаны с новыми приборами и интеллектуальными технологиями на производстве. Конкурс проводился Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Проект был разработан по одноименной стратегической инициативе, которую утвердил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.