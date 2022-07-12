12 июля 2022

Махонин рассказал, кто в Перми получит миллионы на стартапы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, октябрьская площадь, компрос, виды перми, пермь, политехнический университет, политех
Лидером по числу получателей грантов стал Пермский Политех Фото:

Проекты 16 пермяков, ставших победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап», получат грантовые миллионы от правительства РФ. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«В Минобрнауки РФ подвели итоги первой очереди всероссийского конкурса „Студенческий стартап“. В числе 650 победителей, каждый из которых получит по 1 миллиону рублей на развитие своего бизнес-проекта, 16 пермяков», сообщил глава региона.

Среди победителей — 11 студентов, аспирантов и сотрудников Пермского Политеха (ПНИПУ), 3 студента классического университета (ПГНИУ). По одному получателю гранта также есть в педагогическом вузе (ПГГПУ) и в аграрном. Из всех стартапов 7 связаны с новыми приборами и интеллектуальными технологиями на производстве.

Конкурс проводился Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Проект был разработан по одноименной стратегической инициативе, которую утвердил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин.

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Проекты 16 пермяков, ставших победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап», получат грантовые миллионы от правительства РФ. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «В Минобрнауки РФ подвели итоги первой очереди всероссийского конкурса „Студенческий стартап“. В числе 650 победителей, каждый из которых получит по 1 миллиону рублей на развитие своего бизнес-проекта, 16 пермяков», сообщил глава региона. Среди победителей — 11 студентов, аспирантов и сотрудников Пермского Политеха (ПНИПУ), 3 студента классического университета (ПГНИУ). По одному получателю гранта также есть в педагогическом вузе (ПГГПУ) и в аграрном. Из всех стартапов 7 связаны с новыми приборами и интеллектуальными технологиями на производстве. Конкурс проводился Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Проект был разработан по одноименной стратегической инициативе, которую утвердил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...