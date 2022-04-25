Путин дал десять лет на реформу российской науки

Владимир Путин подписал указ о проведении Десятилетия науки и технологий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России Десятилетием науки и технологий. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в РФ Года науки и технологий, постановляю объявить 2022—2031 годы в Российской Федерации Десятилетием науки и технологий», — сообщается в документе. В указе Путин также поручает создать координационный комитет для проведения мероприятий.

Глава государства также определил основные задачи Десятилетия науки и технологий. За это время власти РФ должны привлечь талантливую молодежь в сферу исследований и разработок. Они также обязаны содействовать вовлечению специалистов в решение важнейших задач развития общества и страны. Еще одна цель — сделать доступной информацию о достижениях и перспективах российской науки для граждан РФ.

Ранее Путин создал межведомственную комиссию Совбеза РФ, которая должна обеспечить технологическую независимость России. Возглавил ее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. До этого Путин утвердил новую стратегию национальной безопасности РФ, пишет RT. В частности, он поручил снизить использование IT-продукции зарубежных государств.