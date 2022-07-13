С Байденом случился новый казус в Израиле

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Во время рабочей встречи в Израиле, Джо Байден — растерялся Фото:

Президент США Джо Байден, после того, как спустился с трапа самолета по прилету в Тель-Авив, Израиль, растерялся и не знал, что ему делать дальше. Об этом сообщил USA Today.

«Что я теперь делаю?», — спросил Байден. На видео, которое приложил telegram-канал «Сигнал», видно, как президент США растерянно оглядывается и явно не понимает, как действовать дальше. Ему с этим помогли, указав на красную дорожку.

Байден прилетел в Израиль в рамках четырехдневной поездки на Ближний Восток. Это уже десятый визит Байдена в Израиль в качестве политического деятеля, но первый в должности лидера США. В рамках поездки на Ближний Восток Байден посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает RT.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник американской Секретной службы, который прибыл в Иерусалим в преддверии визита президента США, подрался с женщиной и был выслан обратно. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Президент США Джо Байден, после того, как спустился с трапа самолета по прилету в Тель-Авив, Израиль, растерялся и не знал, что ему делать дальше. Об этом сообщил USA Today. «Что я теперь делаю?», — спросил Байден. На видео, которое приложил telegram-канал «Сигнал», видно, как президент США растерянно оглядывается и явно не понимает, как действовать дальше. Ему с этим помогли, указав на красную дорожку. Байден прилетел в Израиль в рамках четырехдневной поездки на Ближний Восток. Это уже десятый визит Байдена в Израиль в качестве политического деятеля, но первый в должности лидера США. В рамках поездки на Ближний Восток Байден посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает RT. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник американской Секретной службы, который прибыл в Иерусалим в преддверии визита президента США, подрался с женщиной и был выслан обратно. Об этом сообщает телеканал CNN.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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