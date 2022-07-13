С Байденом случился новый казус в Израиле

13 июля 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Во время рабочей встречи в Израиле, Джо Байден — растерялся Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент США Джо Байден, после того, как спустился с трапа самолета по прилету в Тель-Авив, Израиль, растерялся и не знал, что ему делать дальше. Об этом сообщил USA Today.



«Что я теперь делаю?», — спросил Байден. На видео, которое приложил telegram-канал «Сигнал», видно, как президент США растерянно оглядывается и явно не понимает, как действовать дальше. Ему с этим помогли, указав на красную дорожку. Байден прилетел в Израиль в рамках четырехдневной поездки на Ближний Восток. Это уже десятый визит Байдена в Израиль в качестве политического деятеля, но первый в должности лидера США. В рамках поездки на Ближний Восток Байден посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает RT. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник американской Секретной службы, который прибыл в Иерусалим в преддверии визита президента США, подрался с женщиной и был выслан обратно. Об этом сообщает телеканал CNN.

Президент США Джо Байден, после того, как спустился с трапа самолета по прилету в Тель-Авив, Израиль, растерялся и не знал, что ему делать дальше. Об этом сообщил USA Today. «Что я теперь делаю?», — спросил Байден. На видео, которое приложил telegram-канал «Сигнал», видно, как президент США растерянно оглядывается и явно не понимает, как действовать дальше. Ему с этим помогли, указав на красную дорожку. Байден прилетел в Израиль в рамках четырехдневной поездки на Ближний Восток. Это уже десятый визит Байдена в Израиль в качестве политического деятеля, но первый в должности лидера США. В рамках поездки на Ближний Восток Байден посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает RT. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник американской Секретной службы, который прибыл в Иерусалим в преддверии визита президента США, подрался с женщиной и был выслан обратно. Об этом сообщает телеканал CNN.