Телохранитель Байдена после драки с женщиной был выслан в США

Сотрудник американской Секретной службы, который прибыл в Иерусалим в преддверии визита президента США, подрался с женщиной и был выслан обратно. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Секретная служба США была проинформирована, что ее сотрудник, работающий в Израиле, был вовлечен в стычку. Этот сотрудник был задержан и допрошен израильской полицией, которая освободила его без предъявления обвинений. Он вернулся в США», — говорится в заявлении ведомства. Как сообщает CNN, телохранитель входил в состав штурмовой группы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от незнакомого мужчины во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции. Макрон решил подойти к ограждению, за которым была оживленная толпа, после чего получил пощечину от неизвестного. После происшествия Макрона увели телохранители.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Сотрудник американской Секретной службы, который прибыл в Иерусалим в преддверии визита президента США, подрался с женщиной и был выслан обратно. Об этом сообщает телеканал CNN. «Секретная служба США была проинформирована, что ее сотрудник, работающий в Израиле, был вовлечен в стычку. Этот сотрудник был задержан и допрошен израильской полицией, которая освободила его без предъявления обвинений. Он вернулся в США», — говорится в заявлении ведомства. Как сообщает CNN, телохранитель входил в состав штурмовой группы. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от незнакомого мужчины во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции. Макрон решил подойти к ограждению, за которым была оживленная толпа, после чего получил пощечину от неизвестного. После происшествия Макрона увели телохранители.