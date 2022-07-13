В Курганской области разыскивают 35-летнего мужчину с гипсом

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Зачастую, пропавших находят по особым приметам (архивное фото) Фото:

На территории Курганской области объявлены поиски мужчины, который пропал в начале июля. Особая примета: гипс на правой руке, передает поисковой отряд «ЛизаАлерт».

«Пропал Собакин Илья Витальевич, 35 лет (1987 г. р.). С 8 июля 2022 года его местонахождение неизвестно. Особые приметы: на правой руке гипс», — написано на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Во что был одет мужчина неизвестно. Его рост 180 см. Телосложение нормальное. Волосы светло-русые короткие, глаза серо-голубые.

О том, что в Кургане разыскивают 17-летнею девушку, URA.RU писало ранее. В полиции агентству сообщили, что несовершеннолетняя ушла из дома после ссоры с сестрой.

Илья может находится как в Кургане, так и в Курганской области
Фото:

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На территории Курганской области объявлены поиски мужчины, который пропал в начале июля. Особая примета: гипс на правой руке, передает поисковой отряд «ЛизаАлерт». «Пропал Собакин Илья Витальевич, 35 лет (1987 г. р.). С 8 июля 2022 года его местонахождение неизвестно. Особые приметы: на правой руке гипс», — написано на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте». Во что был одет мужчина неизвестно. Его рост 180 см. Телосложение нормальное. Волосы светло-русые короткие, глаза серо-голубые. О том, что в Кургане разыскивают 17-летнею девушку, URA.RU писало ранее. В полиции агентству сообщили, что несовершеннолетняя ушла из дома после ссоры с сестрой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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