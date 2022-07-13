В Курганской области разыскивают 35-летнего мужчину с гипсом

На территории Курганской области объявлены поиски мужчины, который пропал в начале июля. Особая примета: гипс на правой руке, передает поисковой отряд «ЛизаАлерт».
«Пропал Собакин Илья Витальевич, 35 лет (1987 г. р.). С 8 июля 2022 года его местонахождение неизвестно. Особые приметы: на правой руке гипс», — написано на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».
Во что был одет мужчина неизвестно. Его рост 180 см. Телосложение нормальное. Волосы светло-русые короткие, глаза серо-голубые.
О том, что в Кургане разыскивают 17-летнею девушку, URA.RU писало ранее. В полиции агентству сообщили, что несовершеннолетняя ушла из дома после ссоры с сестрой.
Илья может находится как в Кургане, так и в Курганской области
Фото: VK Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Курганской области
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На территории Курганской области объявлены поиски мужчины, который пропал в начале июля. Особая примета: гипс на правой руке, передает поисковой отряд «ЛизаАлерт». «Пропал Собакин Илья Витальевич, 35 лет (1987 г. р.). С 8 июля 2022 года его местонахождение неизвестно. Особые приметы: на правой руке гипс», — написано на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте». Во что был одет мужчина неизвестно. Его рост 180 см. Телосложение нормальное. Волосы светло-русые короткие, глаза серо-голубые. О том, что в Кургане разыскивают 17-летнею девушку, URA.RU писало ранее. В полиции агентству сообщили, что несовершеннолетняя ушла из дома после ссоры с сестрой.