В Курганской области разыскивают 35-летнего мужчину с гипсом

Зачастую, пропавших находят по особым приметам (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

На территории Курганской области объявлены поиски мужчины, который пропал в начале июля. Особая примета: гипс на правой руке, передает поисковой отряд «ЛизаАлерт».

«Пропал Собакин Илья Витальевич, 35 лет (1987 г. р.). С 8 июля 2022 года его местонахождение неизвестно. Особые приметы: на правой руке гипс», — написано на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Во что был одет мужчина неизвестно. Его рост 180 см. Телосложение нормальное. Волосы светло-русые короткие, глаза серо-голубые.

О том, что в Кургане разыскивают 17-летнею девушку, URA.RU писало ранее. В полиции агентству сообщили, что несовершеннолетняя ушла из дома после ссоры с сестрой.