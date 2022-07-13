Губернатор ЯНАО не против, чтобы молодежь обучалась в крупных вузах РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов не видит проблемы в том, что молодежь уезжает из округа на учебу в крупные вузы страны. Об этом Артюхов заявил на форуме «Территория смыслов», сообщает пресс-служба губернатора на официальном сайте.

«Не вижу проблемы в том, что молодежь уезжает учиться. Я считаю, что получать высшее образование нужно в лучших академических центрах страны. Я против мелких региональных вузов», — приводит слова губернатора пресс-служба. Также Артюхов отметил, что важно создать условия для их возвращения, сделать Ямал привлекательным для взрослой жизни.

Губернатор рассказал, что в ЯНАО сильное профессиональное образование. Кроме того, в ближайшие годы в регионе планируется строительство 25 новых школ, учительские вакансии превысят 1000 мест.

Ранее URA.RU рассказало что губернатор определил сроки реализации туристических проектов. Главе региона представили усредненный портрет ямальского туриста с его страхами и желаниями.