Артюхов определил сроки для реализации туристических проектов

12 июля 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

Все новости последних месяцев говорят о том, что внутреннему туризму быть и процветать, сказал Артюхов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Проекты, которые помогут развивать туризм внутри Ямало-Ненецкого автономного округа, должные быть реализованы за несколько лет. Об этом глава региона Дмитрий Артюхов рассказал на встрече с участниками проекта «Обучающие экспедиции», сообщается на окружном сайте правительства. «Все новости последних месяцев говорят о том, что внутреннему туризму быть и процветать. Это хороший момент для внедрения новых идей. Наша задача с одной стороны — реализовать якорные, крупные проекты. Такие, как объекты размещения туристов, создание инфраструктуры. И параллельно продумать много сопутствующих элементов. В этом году запустили спасательный центр в Харпе. В рамках реконструкции больницы в Лабытнанги заложили усиленное отделение травматологии. Это все должно быть на нашей карте действий. У нас есть порядка 3-4 лет, чтобы все эти элементы учесть», — приводит пресс-служба слова губернатора. Там добавили, что во время встречи участники рассказали главе региона о промежуточных результатах по развитию внутреннего туризма. Для лучшего понимания потребителя туристического продукта команда представила портрет ямальского туриста с его запросами, интересами, опасениями и потенциальными желаниями. Ранее сообщалось, что власти Шурышкарского района разработали план мероприятий по развитию туризма. Для этого в муниципалитет привлекут экспертов в области туризма и обучат местных чиновников.

Проекты, которые помогут развивать туризм внутри Ямало-Ненецкого автономного округа, должные быть реализованы за несколько лет. Об этом глава региона Дмитрий Артюхов рассказал на встрече с участниками проекта «Обучающие экспедиции», сообщается на окружном сайте правительства. «Все новости последних месяцев говорят о том, что внутреннему туризму быть и процветать. Это хороший момент для внедрения новых идей. Наша задача с одной стороны — реализовать якорные, крупные проекты. Такие, как объекты размещения туристов, создание инфраструктуры. И параллельно продумать много сопутствующих элементов. В этом году запустили спасательный центр в Харпе. В рамках реконструкции больницы в Лабытнанги заложили усиленное отделение травматологии. Это все должно быть на нашей карте действий. У нас есть порядка 3-4 лет, чтобы все эти элементы учесть», — приводит пресс-служба слова губернатора. Там добавили, что во время встречи участники рассказали главе региона о промежуточных результатах по развитию внутреннего туризма. Для лучшего понимания потребителя туристического продукта команда представила портрет ямальского туриста с его запросами, интересами, опасениями и потенциальными желаниями. Ранее сообщалось, что власти Шурышкарского района разработали план мероприятий по развитию туризма. Для этого в муниципалитет привлекут экспертов в области туризма и обучат местных чиновников.