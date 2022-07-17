17 июля 2022

В Курганской области водитель врезался в столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на остановке возле резиденции губернатора. Челябинск, джип, дтп, авария, остановка общественного транспорта, внедорожник
Водитель ВАЗ-2106 врезался в столб при попытке скрыться от ДПС Фото:

В городе Шадринске Курганской области водитель ВАЗ-2106 устроил погоню от ДПС и врезался в столб. Информация о случившемся опубликована в паблике «ЧС | Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

«По свидетельству очевидцев, водитель ВАЗ-2106 пытался скрыться от преследовавшей его машины ДПС. На улице Шумилова он не справился с управлением и возле дома №104 на скорости врезался в электроопору», — сообщается в паблике.

Водителя с полученными травмами увезли на скорой помощи. Пассажир смог отделаться легкими травмами. В областном УГИБДД URA.RU подтвердили информацию о происшествии, уточнив, что оно не зарегистрировано, как ДТП.

Ранее URA.RU писало о том, как в Кургане водитель разбил машину и уснул после аварии. Несмотря на сильно искореженный корпус автомобиля, мужчина остался жив.

Водитель ВАЗ-2106 пытался скрыться от ДПС
Водителя с полученными травмами увезли на скорой помощи

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В городе Шадринске Курганской области водитель ВАЗ-2106 устроил погоню от ДПС и врезался в столб. Информация о случившемся опубликована в паблике «ЧС | Курган» в социальной сети «ВКонтакте». «По свидетельству очевидцев, водитель ВАЗ-2106 пытался скрыться от преследовавшей его машины ДПС. На улице Шумилова он не справился с управлением и возле дома №104 на скорости врезался в электроопору», — сообщается в паблике. Водителя с полученными травмами увезли на скорой помощи. Пассажир смог отделаться легкими травмами. В областном УГИБДД URA.RU подтвердили информацию о происшествии, уточнив, что оно не зарегистрировано, как ДТП. Ранее URA.RU писало о том, как в Кургане водитель разбил машину и уснул после аварии. Несмотря на сильно искореженный корпус автомобиля, мужчина остался жив.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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