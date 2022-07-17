Водитель ВАЗ-2106 врезался в столб при попытке скрыться от ДПС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Шадринске Курганской области водитель ВАЗ-2106 устроил погоню от ДПС и врезался в столб. Информация о случившемся опубликована в паблике «ЧС | Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

«По свидетельству очевидцев, водитель ВАЗ-2106 пытался скрыться от преследовавшей его машины ДПС. На улице Шумилова он не справился с управлением и возле дома №104 на скорости врезался в электроопору», — сообщается в паблике.

Водителя с полученными травмами увезли на скорой помощи. Пассажир смог отделаться легкими травмами. В областном УГИБДД URA.RU подтвердили информацию о происшествии, уточнив, что оно не зарегистрировано, как ДТП.

Ранее URA.RU писало о том, как в Кургане водитель разбил машину и уснул после аварии. Несмотря на сильно искореженный корпус автомобиля, мужчина остался жив.

Водитель ВАЗ-2106 пытался скрыться от ДПС Фото из социальной сети «ВКонтакте»