В городе Шадринске Курганской области водитель ВАЗ-2106 устроил погоню от ДПС и врезался в столб. Информация о случившемся опубликована в паблике «ЧС | Курган» в социальной сети «ВКонтакте».
«По свидетельству очевидцев, водитель ВАЗ-2106 пытался скрыться от преследовавшей его машины ДПС. На улице Шумилова он не справился с управлением и возле дома №104 на скорости врезался в электроопору», — сообщается в паблике.
Водителя с полученными травмами увезли на скорой помощи. Пассажир смог отделаться легкими травмами. В областном УГИБДД URA.RU подтвердили информацию о происшествии, уточнив, что оно не зарегистрировано, как ДТП.
Ранее URA.RU писало о том, как в Кургане водитель разбил машину и уснул после аварии. Несмотря на сильно искореженный корпус автомобиля, мужчина остался жив.
Водитель ВАЗ-2106 пытался скрыться от ДПС
Фото из социальной сети «ВКонтакте»
Водителя с полученными травмами увезли на скорой помощи
Фото из социальной сети «ВКонтакте»
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В городе Шадринске Курганской области водитель ВАЗ-2106 устроил погоню от ДПС и врезался в столб. Информация о случившемся опубликована в паблике «ЧС | Курган» в социальной сети «ВКонтакте». «По свидетельству очевидцев, водитель ВАЗ-2106 пытался скрыться от преследовавшей его машины ДПС. На улице Шумилова он не справился с управлением и возле дома №104 на скорости врезался в электроопору», — сообщается в паблике. Водителя с полученными травмами увезли на скорой помощи. Пассажир смог отделаться легкими травмами. В областном УГИБДД URA.RU подтвердили информацию о происшествии, уточнив, что оно не зарегистрировано, как ДТП. Ранее URA.RU писало о том, как в Кургане водитель разбил машину и уснул после аварии. Несмотря на сильно искореженный корпус автомобиля, мужчина остался жив.