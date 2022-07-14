Глава Минфина США: российским чиновникам не место на саммите G20

США продолжит настаивать на ограничении цен на российскую нефть, заявила Джанет Йеллен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции финансовых чиновников G20 в четверг, 14 июля заявила, что российским официальным лицам не будет места на встрече Большой двадцатки на этой неделе. Об этом сообщает Reuters.

«Выступая на пресс-конференции финансовых чиновников G20, Йеллен призвала мировое сообщество привлечь Россию к ответственности за войну и ее резкое влияние на цены на энергоносители и рост отсутствия продовольственной безопасности», — передает Reuters. По мнению Иеллен, участие России в этих встречах не может быть обычным делом.

Также министр финансов США сказала, что она будет продолжать настаивать на ограничении цен на российскую нефть, это поможет снизить цены на энергоносители и сохранить глобальные потоки нефти. «Это даст России возможность продолжить экспорт нефти… и поможет потребителям во всем мире, в том числе в Китае и Индии, избежать скачка мировых цен на нефть», — добавила Йенн.

Некоторые страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна не находится в изоляции и будет сотрудничать со своими партнерами.