Глава Минфина США: российским чиновникам не место на саммите G20

Министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции финансовых чиновников G20 в четверг, 14 июля заявила, что российским официальным лицам не будет места на встрече Большой двадцатки на этой неделе. Об этом сообщает Reuters.
«Выступая на пресс-конференции финансовых чиновников G20, Йеллен призвала мировое сообщество привлечь Россию к ответственности за войну и ее резкое влияние на цены на энергоносители и рост отсутствия продовольственной безопасности», — передает Reuters. По мнению Иеллен, участие России в этих встречах не может быть обычным делом.
Также министр финансов США сказала, что она будет продолжать настаивать на ограничении цен на российскую нефть, это поможет снизить цены на энергоносители и сохранить глобальные потоки нефти. «Это даст России возможность продолжить экспорт нефти… и поможет потребителям во всем мире, в том числе в Китае и Индии, избежать скачка мировых цен на нефть», — добавила Йенн.
Некоторые страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна не находится в изоляции и будет сотрудничать со своими партнерами.
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Министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции финансовых чиновников G20 в четверг, 14 июля заявила, что российским официальным лицам не будет места на встрече Большой двадцатки на этой неделе. Об этом сообщает Reuters. «Выступая на пресс-конференции финансовых чиновников G20, Йеллен призвала мировое сообщество привлечь Россию к ответственности за войну и ее резкое влияние на цены на энергоносители и рост отсутствия продовольственной безопасности», — передает Reuters. По мнению Иеллен, участие России в этих встречах не может быть обычным делом. Также министр финансов США сказала, что она будет продолжать настаивать на ограничении цен на российскую нефть, это поможет снизить цены на энергоносители и сохранить глобальные потоки нефти. «Это даст России возможность продолжить экспорт нефти… и поможет потребителям во всем мире, в том числе в Китае и Индии, избежать скачка мировых цен на нефть», — добавила Йенн. Некоторые страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна не находится в изоляции и будет сотрудничать со своими партнерами.