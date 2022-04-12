Путин: Россию невозможно изолировать

Владимир Путин считывает, что РФ продолжит взаимодействовать с другими странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия не собирается изолироваться и ее невозможно изолировать. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время визита на космодром Восточный в Амурской области.

«Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно», — заявил Путин, передает ТАСС.

По словам российского лидера, страна будет сотрудничать с партнерами, которые хотят взаимодействовать. Россия планирует развивать собственные технологии и компетенции вместо тех, которые раньше можно было приобрести за нефтедоллары, цитирует Путина «Царьград».

Западные страны ввели санкции в отношении РФ из-за спецоперации на Украине. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не находится в изоляции из-за санкций со стороны других стран. По его словам, у РФ много партнеров в мире. Целью санкций является сдерживание России, считает он.