Путин ввел уголовное наказание за переход на сторону противника

14 июля 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Согласно указу Владимира Путина, наказание за госизмену составит от 12 до 20 лет тюрьмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за участие в военных действиях против РФ. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Участие гражданина России в военных действиях против РФ или призыв к действиям против безопасности России наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Наказание за государственную измену также составит от 12 до 20 лет лишения свободы», — говорится в указе Путина. Ранее Государственная дума РФ приняла закон, приравнивающий переход на сторону противника в государственной измене. Помимо лишения свободы нарушивший закон также будет обязан выплатить штраф до 500 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за участие в военных действиях против РФ. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Участие гражданина России в военных действиях против РФ или призыв к действиям против безопасности России наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Наказание за государственную измену также составит от 12 до 20 лет лишения свободы», — говорится в указе Путина. Ранее Государственная дума РФ приняла закон, приравнивающий переход на сторону противника в государственной измене. Помимо лишения свободы нарушивший закон также будет обязан выплатить штраф до 500 тысяч рублей.