Путин ввел уголовное наказание за переход на сторону противника

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Согласно указу Владимира Путина, наказание за госизмену составит от 12 до 20 лет тюрьмы Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за участие в военных действиях против РФ. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Участие гражданина России в военных действиях против РФ или призыв к действиям против безопасности России наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Наказание за государственную измену также составит от 12 до 20 лет лишения свободы», — говорится в указе Путина.

Ранее Государственная дума РФ приняла закон, приравнивающий переход на сторону противника в государственной измене. Помимо лишения свободы нарушивший закон также будет обязан выплатить штраф до 500 тысяч рублей.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за участие в военных действиях против РФ. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Участие гражданина России в военных действиях против РФ или призыв к действиям против безопасности России наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Наказание за государственную измену также составит от 12 до 20 лет лишения свободы», — говорится в указе Путина. Ранее Государственная дума РФ приняла закон, приравнивающий переход на сторону противника в государственной измене. Помимо лишения свободы нарушивший закон также будет обязан выплатить штраф до 500 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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