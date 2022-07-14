Путин ввел уголовное наказание за переход на сторону противника

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за участие в военных действиях против РФ. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Участие гражданина России в военных действиях против РФ или призыв к действиям против безопасности России наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Наказание за государственную измену также составит от 12 до 20 лет лишения свободы», — говорится в указе Путина.
Ранее Государственная дума РФ приняла закон, приравнивающий переход на сторону противника в государственной измене. Помимо лишения свободы нарушивший закон также будет обязан выплатить штраф до 500 тысяч рублей.
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Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за участие в военных действиях против РФ. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Участие гражданина России в военных действиях против РФ или призыв к действиям против безопасности России наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Наказание за государственную измену также составит от 12 до 20 лет лишения свободы», — говорится в указе Путина. Ранее Государственная дума РФ приняла закон, приравнивающий переход на сторону противника в государственной измене. Помимо лишения свободы нарушивший закон также будет обязан выплатить штраф до 500 тысяч рублей.