Россиян обяжут строить дома по единому стандарту

15 июля 2022 в 04:24 Размер текста - 17 +

В России к 2023 году хотят ввести ГОСТ для строительства частных домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России хотят ввести ГОСТ для строительства частных домов и территорий малоэтажных поселков. Это следует из проекта резолюции совещания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при участии представителей Минстроя и Минпромторга. «Документ должен закрепить понятия „домокомплект“, „индустриальное ИЖС“, „степень заводской готовности домокомплекта“. Также в ведомстве сообщили о разработке ГОСТа, где стандартизированы подходы к реестру стройматериалов и технологиям их производства», — пишут «Известия» со ссылкой на проект. Предполагается, что стандарты будут утверждены к середине 2023 года. В Минпромторге отметили, что введение ГОСТа позволит упростить экспертизу строящихся и построенных домов, а, следовательно, снизить банковские риски. «Необходимо, чтобы в стране было качественное жилье и был определенный стандарт, благодаря которому люди будут понимать, что именно они приобретают. Это будет понятный продукт и ликвидный предмет залога для банков, что, безусловно, поможет привлечь ипотечное кредитование», — пояснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Ранее россиянам объяснила, как зарегистрировать дачу, чтобы ее не снесли. До начала строительства дома собственник должен подать уведомление о том, что объект будет соответствовать градостроительным нормам. После окончания строительства собственнику нужно оплатить госпошлину на регистрацию прав и заказать изготовление технического плана у кадастрового инженера, уточнял эксперт. Кроме итого, в Верховном суде разъясняли, что для легализации пристройки к дому владельцу жилья необходимо иметь права на участок, разрешение на строительство и градостроительный план. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России хотят ввести ГОСТ для строительства частных домов и территорий малоэтажных поселков. Это следует из проекта резолюции совещания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при участии представителей Минстроя и Минпромторга. «Документ должен закрепить понятия „домокомплект“, „индустриальное ИЖС“, „степень заводской готовности домокомплекта“. Также в ведомстве сообщили о разработке ГОСТа, где стандартизированы подходы к реестру стройматериалов и технологиям их производства», — пишут «Известия» со ссылкой на проект. Предполагается, что стандарты будут утверждены к середине 2023 года. В Минпромторге отметили, что введение ГОСТа позволит упростить экспертизу строящихся и построенных домов, а, следовательно, снизить банковские риски. «Необходимо, чтобы в стране было качественное жилье и был определенный стандарт, благодаря которому люди будут понимать, что именно они приобретают. Это будет понятный продукт и ликвидный предмет залога для банков, что, безусловно, поможет привлечь ипотечное кредитование», — пояснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Ранее россиянам объяснила, как зарегистрировать дачу, чтобы ее не снесли. До начала строительства дома собственник должен подать уведомление о том, что объект будет соответствовать градостроительным нормам. После окончания строительства собственнику нужно оплатить госпошлину на регистрацию прав и заказать изготовление технического плана у кадастрового инженера, уточнял эксперт. Кроме итого, в Верховном суде разъясняли, что для легализации пристройки к дому владельцу жилья необходимо иметь права на участок, разрешение на строительство и градостроительный план.