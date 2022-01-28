Владельцам частных домов разъяснили, как узаконить пристройку

Верховный суд разъяснил, как узаконить пристройки у частных домов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Для легализации пристройки к дому владельцу жилья необходимо иметь права на участок, разрешение на строительство и градостроительный план. Об этом сообщили в Верховном суде.

«Чтобы узаконить пристройки, гражданину надо иметь права на участок, получить разрешение на строительство и градостроительный план, „в котором будут отражены все ограничения по застройке“. В спорной ситуации можно было возвести сарай и веранду как хозяйственные постройки, которые не являются объектами недвижимости. Но в большинстве случаев суды не удовлетворяют иски о признании права собственности на самовольную постройку, если до начала строительства гражданин ничего не предпринял для легализации объекта», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на решение Верховного суда.

В некоторых случаях пристройки не относятся к объектам капитального строительства. Так, при возведении навеса или гаража разрешение на строительство получать не требуется, но нужно вносить изменения в техническую документацию.

Постройка должна соответствовать требованиям градостроительных регламентов, не нарушать права и безопасность других лиц. Строительство или реконструкцию здания могут не одобрить, если рядом с домом находятся водоохранные и другие санитарно-защитные зоны или участок расположен вблизи аэропортов. Также юристы рекомендуют узаконивать пристройку еще до начала ее возведения.

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