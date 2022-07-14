14 июля 2022

Вышел трейлер фильма «Сердце пармы», который снимали в Перми. Видео

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Творческая встреча с писателем Алексеем Ивановым в Библиотеке имени В.П.Крапивина. Екатеринбург, иванов алексей
Автор романа по которому сняли фильм — пермский писатель Алексей Иванов Фото:

Вышел первый трейлер фильма «Сердце пармы», который снимался в Пермском крае. Ролик появился в официальной группе кинокомпании «Централ Партнершип» в социальной сети «ВКонтакте.

«Парма — суровый край лесов и снегов. Борьба за него объединяет судьбы людей и народов. Представляем первый трейлер эпического экшна „Сердце Пармы“ — долгожданной экранизации бестселлера пермского писателя Алексея Иванова», — сообщается в описании к ролику. В центре драмы «Сердце пармы» — противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской пармы, древних пермских земель. Во всем этом водовороте история русского князя Михаила, который полюбил юную ведьму-ламию Тиче.

Главные роли в фильме исполнили Александр Кузнецов, Федор Бондарчук, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов и другие. Книгу Иванова адаптировали сценаристы Сергей Бодров и Илья Тилькин. Картина «Сердце пармы» выйдет в кинотеатрах страны 6 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае для проведения съемок фильма «Сердце Пармы» вырубили несколько десятков деревьев. Также, в Губахе ветром были разрушены декорации для съемок.

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Вышел первый трейлер фильма «Сердце пармы», который снимался в Пермском крае. Ролик появился в официальной группе кинокомпании «Централ Партнершип» в социальной сети «ВКонтакте. «Парма — суровый край лесов и снегов. Борьба за него объединяет судьбы людей и народов. Представляем первый трейлер эпического экшна „Сердце Пармы“ — долгожданной экранизации бестселлера пермского писателя Алексея Иванова», — сообщается в описании к ролику. В центре драмы «Сердце пармы» — противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской пармы, древних пермских земель. Во всем этом водовороте история русского князя Михаила, который полюбил юную ведьму-ламию Тиче. Главные роли в фильме исполнили Александр Кузнецов, Федор Бондарчук, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов и другие. Книгу Иванова адаптировали сценаристы Сергей Бодров и Илья Тилькин. Картина «Сердце пармы» выйдет в кинотеатрах страны 6 октября. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае для проведения съемок фильма «Сердце Пармы» вырубили несколько десятков деревьев. Также, в Губахе ветром были разрушены декорации для съемок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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