Автор романа по которому сняли фильм — пермский писатель Алексей Иванов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вышел первый трейлер фильма «Сердце пармы», который снимался в Пермском крае. Ролик появился в официальной группе кинокомпании «Централ Партнершип» в социальной сети «ВКонтакте.

«Парма — суровый край лесов и снегов. Борьба за него объединяет судьбы людей и народов. Представляем первый трейлер эпического экшна „Сердце Пармы“ — долгожданной экранизации бестселлера пермского писателя Алексея Иванова», — сообщается в описании к ролику. В центре драмы «Сердце пармы» — противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской пармы, древних пермских земель. Во всем этом водовороте история русского князя Михаила, который полюбил юную ведьму-ламию Тиче.

Главные роли в фильме исполнили Александр Кузнецов, Федор Бондарчук, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов и другие. Книгу Иванова адаптировали сценаристы Сергей Бодров и Илья Тилькин. Картина «Сердце пармы» выйдет в кинотеатрах страны 6 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае для проведения съемок фильма «Сердце Пармы» вырубили несколько десятков деревьев. Также, в Губахе ветром были разрушены декорации для съемок.