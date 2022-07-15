В AFP назвали новую цель антироссийских санкций Запада

Санкции коснутся российского золота Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Евросоюз рассматривает российское золото в качестве нового объекта санкций. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Европейский союз в рамках следующего пакета санкций в отношении РФ нацелен на экспорт российского золота. Также ЕС попытается «закрыть пути выхода» для тех, кто обходил предыдущие меры.

Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. В начале июля американское агентство Bloomberg писало, что Евросоюз работает над седьмым пакетом антироссийских санкций. ЕС также хочет внести поправки в санкции, ограничивающие транзит подсанкционных товаров в Калининград. В ЕС опасаются давления на Литву, которая ранее приняла решение о транспортной блокаде Калининграда.