В AFP назвали новую цель антироссийских санкций Запада

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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки
Санкции коснутся российского золота Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз рассматривает российское золото в качестве нового объекта санкций. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Европейский союз в рамках следующего пакета санкций в отношении РФ нацелен на экспорт российского золота. Также ЕС попытается «закрыть пути выхода» для тех, кто обходил предыдущие меры.

Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. В начале июля американское агентство Bloomberg писало, что Евросоюз работает над седьмым пакетом антироссийских санкций. ЕС также хочет внести поправки в санкции, ограничивающие транзит подсанкционных товаров в Калининград. В ЕС опасаются давления на Литву, которая ранее приняла решение о транспортной блокаде Калининграда.

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Евросоюз рассматривает российское золото в качестве нового объекта санкций. Об этом сообщает Agence France-Presse. Европейский союз в рамках следующего пакета санкций в отношении РФ нацелен на экспорт российского золота. Также ЕС попытается «закрыть пути выхода» для тех, кто обходил предыдущие меры. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. В начале июля американское агентство Bloomberg писало, что Евросоюз работает над седьмым пакетом антироссийских санкций. ЕС также хочет внести поправки в санкции, ограничивающие транзит подсанкционных товаров в Калининград. В ЕС опасаются давления на Литву, которая ранее приняла решение о транспортной блокаде Калининграда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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