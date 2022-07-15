МК: глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готовится уйти в отставку

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Слухи об отставке Дмитрия Рогозина идут давно Фото:

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готовится покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом сообщает «МК» из источников, близких к Военно-промышленному комплексу.

«Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готовится покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом стало известно из источников, близких к ВПК», — сообщает агентство.

Вице-премьер правительства Юрий Борисов может заменить Рогозина на посту. Слухи о смене главы корпорации ходили давно. Сегодня, накануне заседания в Госдуме, эти сведения обрели более конкретный характер. У руководства страны есть надежда, что Юрий Борисов справится с непростой миссией, ведь у него есть опыт работы в сфере науки — он много лет занимал руководящие посты в Федеральном агентстве по промышленности, был заместителем министра промышленности и торговли.

Ожидается, что судьба Рогозина решится во время сегодняшнего внеочередного заседания Госдумы. По данным «МК», в случае, если Рогозина снимут с занимаемой должности, он будет заниматься решением вопросов спецоперации России на территории Украины. Или займет руководящий пост на одной из освобожденных территорий.

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готовится покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом сообщает «МК» из источников, близких к Военно-промышленному комплексу. «Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готовится покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом стало известно из источников, близких к ВПК», — сообщает агентство. Вице-премьер правительства Юрий Борисов может заменить Рогозина на посту. Слухи о смене главы корпорации ходили давно. Сегодня, накануне заседания в Госдуме, эти сведения обрели более конкретный характер. У руководства страны есть надежда, что Юрий Борисов справится с непростой миссией, ведь у него есть опыт работы в сфере науки — он много лет занимал руководящие посты в Федеральном агентстве по промышленности, был заместителем министра промышленности и торговли. Ожидается, что судьба Рогозина решится во время сегодняшнего внеочередного заседания Госдумы. По данным «МК», в случае, если Рогозина снимут с занимаемой должности, он будет заниматься решением вопросов спецоперации России на территории Украины. Или займет руководящий пост на одной из освобожденных территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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