Роспотребнадзор отказался отменять ПЦР-тесты для отдыхающих

Те, у кого есть COVID-сертификат, ПЦР-тест не сдают Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Гражданам России, которые летят домой из-за рубежа, необходимо сдавать ПЦР-тест при отсутствии COVID-сертификата. Такую информацию сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор напоминает, что требования по прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, остаются без изменений», — приводит информацию ведомства РИА «Новости». отмечается также, что приезжающие по-прежнему должны заполнять анкету перед непосредственным пересечением российской границы.

Однако самоизолироваться до получения результата ПЦР больше не нужно. Те, у кого есть COVID-сертификат, тест не сдают.