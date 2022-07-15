Роспотребнадзор отказался отменять ПЦР-тесты для отдыхающих

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Клипарт. Магнитогорск, здоровье, медицина, медик, коронавирус, пцр, ковид 19
Те, у кого есть COVID-сертификат, ПЦР-тест не сдают Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Гражданам России, которые летят домой из-за рубежа, необходимо сдавать ПЦР-тест при отсутствии COVID-сертификата. Такую информацию сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор напоминает, что требования по прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, остаются без изменений», — приводит информацию ведомства РИА «Новости». отмечается также, что приезжающие по-прежнему должны заполнять анкету перед непосредственным пересечением российской границы.

Однако самоизолироваться до получения результата ПЦР больше не нужно. Те, у кого есть COVID-сертификат, тест не сдают.

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Гражданам России, которые летят домой из-за рубежа, необходимо сдавать ПЦР-тест при отсутствии COVID-сертификата. Такую информацию сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. «Роспотребнадзор напоминает, что требования по прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, остаются без изменений», — приводит информацию ведомства РИА «Новости». отмечается также, что приезжающие по-прежнему должны заполнять анкету перед непосредственным пересечением российской границы. Однако самоизолироваться до получения результата ПЦР больше не нужно. Те, у кого есть COVID-сертификат, тест не сдают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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