Свердловчанин избил до смерти знакомого, защищавшего девушку

15 июля 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Савицкого отправили в колонию строгого режима на пять лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель поселка Сосьва (Свердловская область) по фамилии Савицкий до смерти забил знакомого за то, что он в конфликте вступился за девушку. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Свердловчанина приговорили к пяти годам колонии строгого режима. В гости к Савицкому пришла его бывшая девушка, и между ними завязалась ссора, в которой за свердловчанку вступился другой гость Савицкого. «[Подсудимый] из-за того, что мужчина вмешался в чужой разговор, стал вести себя агрессивно и вскоре от словесного конфликта перешел к жестокому избиению заступника. Он причинил ему множественные удары руками, в том числе по жизненно важным органам», — сообщил Шульга. Инцидент произошел в ночь на 10 сентября 2021 года. Начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых сообщил URA.RU, что избитый мужчина умер в машине скорой помощи, которая приехала в Сосьву на вызов. «Словесный конфликт в ходе распития спиртного принес свой очередной печальный результат. Один погиб, второй — на ближайшую пятилетку отправится рубить лес», — резюмировал Горелых. Он добавил, что Савицкого уже судили за причинение вреда здоровью. Ранее правоохранители сообщали о других убийствах, совершенных во время застолья. Один из инцидентов произошел в мае 2021 года, когда свердловчанин избивал руками и ногами знакомого, пока тот не умер. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Житель поселка Сосьва (Свердловская область) по фамилии Савицкий до смерти забил знакомого за то, что он в конфликте вступился за девушку. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Свердловчанина приговорили к пяти годам колонии строгого режима. В гости к Савицкому пришла его бывшая девушка, и между ними завязалась ссора, в которой за свердловчанку вступился другой гость Савицкого. «[Подсудимый] из-за того, что мужчина вмешался в чужой разговор, стал вести себя агрессивно и вскоре от словесного конфликта перешел к жестокому избиению заступника. Он причинил ему множественные удары руками, в том числе по жизненно важным органам», — сообщил Шульга. Инцидент произошел в ночь на 10 сентября 2021 года. Начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых сообщил URA.RU, что избитый мужчина умер в машине скорой помощи, которая приехала в Сосьву на вызов. «Словесный конфликт в ходе распития спиртного принес свой очередной печальный результат. Один погиб, второй — на ближайшую пятилетку отправится рубить лес», — резюмировал Горелых. Он добавил, что Савицкого уже судили за причинение вреда здоровью. Ранее правоохранители сообщали о других убийствах, совершенных во время застолья. Один из инцидентов произошел в мае 2021 года, когда свердловчанин избивал руками и ногами знакомого, пока тот не умер.