Свердловчанина, убившего своего собутыльника, отправили в колонию. Фото

31 мая 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Мужчина проведет в тюрьме десять с половиной лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчанину Константину, который в мае 2021 года убил своего собутыльника, суд назначил наказание в виде 10,5 лет колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета РФ по Свердловской области. «Следствием и судом установлено, что в начале мая 2021 года подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Лермонтова в поселке Монетный, на почве личной неприязни руками и ногами причинил множественные телесные повреждения ранее знакомому мужчине, 1976 г. р. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы. Конфликт произошел из-за того, что на потерпевшего пожаловались знакомые девушки осужденного. «Гражданкам такие „ухаживания“ не понравились, поэтому они и поделились этой информацией с Константином, а тот, в свою очередь, решил раз и навсегда расставить точки над „i“. Он пришел к обидчику дам и жестоко избил его», — рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. После задержания Константин утверждал, что не намеревался убивать мужчину, а хотел его «воспитать». Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Свердловчанину Константину, который в мае 2021 года убил своего собутыльника, суд назначил наказание в виде 10,5 лет колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета РФ по Свердловской области. «Следствием и судом установлено, что в начале мая 2021 года подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Лермонтова в поселке Монетный, на почве личной неприязни руками и ногами причинил множественные телесные повреждения ранее знакомому мужчине, 1976 г. р. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы. Конфликт произошел из-за того, что на потерпевшего пожаловались знакомые девушки осужденного. «Гражданкам такие „ухаживания“ не понравились, поэтому они и поделились этой информацией с Константином, а тот, в свою очередь, решил раз и навсегда расставить точки над „i“. Он пришел к обидчику дам и жестоко избил его», — рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. После задержания Константин утверждал, что не намеревался убивать мужчину, а хотел его «воспитать».