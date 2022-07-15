Sputnik Армения: директор ЦРУ без предупреждения прибыл в Ереван

Уильям Бернс прибыл в Ереван для встречи на высоком уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс прибыл в Ереван без объявления посольства США. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Глава американской разведки Уильям Бернс прилетел в Ереван утром. У него запланированы встречи на высоком уровне. Посольство США никакой информации по поводу визита Бернса не распространяло», — сообщает Sputnik Армения в своем telegram-канале со ссылкой на источник.

Уильям Бернс в 2005—2008 годах был послом Соединенных Штатов Америки в России. В марте 2022 года он был утвержден на посту директора ЦРУ. Бернс стал первым карьерным дипломатом на этой должности в истории США.