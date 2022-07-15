Sputnik Армения: директор ЦРУ без предупреждения прибыл в Ереван

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Презентация доклада Андрея Манойло
Уильям Бернс прибыл в Ереван для встречи на высоком уровне Фото:

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс прибыл в Ереван без объявления посольства США. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Глава американской разведки Уильям Бернс прилетел в Ереван утром. У него запланированы встречи на высоком уровне. Посольство США никакой информации по поводу визита Бернса не распространяло», — сообщает Sputnik Армения в своем telegram-канале со ссылкой на источник.

Уильям Бернс в 2005—2008 годах был послом Соединенных Штатов Америки в России. В марте 2022 года он был утвержден на посту директора ЦРУ. Бернс стал первым карьерным дипломатом на этой должности в истории США.

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Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс прибыл в Ереван без объявления посольства США. Об этом сообщает Sputnik Армения. «Глава американской разведки Уильям Бернс прилетел в Ереван утром. У него запланированы встречи на высоком уровне. Посольство США никакой информации по поводу визита Бернса не распространяло», — сообщает Sputnik Армения в своем telegram-канале со ссылкой на источник. Уильям Бернс в 2005—2008 годах был послом Соединенных Штатов Америки в России. В марте 2022 года он был утвержден на посту директора ЦРУ. Бернс стал первым карьерным дипломатом на этой должности в истории США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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