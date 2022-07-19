Аналитик Федяков: в РФ впервые за 5 лет подешевели стройматериалы

Стройматериалы подешевели впервые за 5 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впервые за 5 лет цены на стройматериалы стали снижаться, но это ненадолго. Об этом в беседе с URA.RU рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

«Сейчас во втором квартале мы впервые за 5 лет получили снижение цен, но в 3-4-м кварталах снижения уже не ожидается. Рынок начинает потихоньку восстанавливаться, снижаются процентные ставки на кредиты, ипотека также восстанавливаются. В то же время появляются определенные провалы каких-то позиций из-за уходов иностранных компаний с российского рынка, то есть в определенных категориях начнет наблюдаться дефицит уже к осени, а это неминуемо подтолкнет цены вверх. Из-за этого я думаю, что дальше цены будут только расти, поэтому, если сейчас кто-то делает ремонт или занимается строительством, то сейчас лучшее время, чтобы купить стройматериалы, потому что в дальнейшем цены будут только выше», — объяснил Иван Федяков.

Эксперт подчеркнул, что снижение цен можно объяснить тремя причинами: перегревом рынка, падением доходов населения и растущими кредитными ставками. «Во-первых, рынок был адски перегрет, что вывело цены уже на какой-то абсолютно неадекватный уровень. Только за март дополнительно к рекордным ценам прирост составлял около 30-40%. Вторая причина заключается в том, что падение доходов населения заставило многих россиян серьезным образом пересмотреть свои планы и отказаться от ремонта, что тоже естественно сказалось на объеме потребления. Ну и третий момент: очень сильное падение кредитования на фоне растущих ставок и высокого уровня неопределенности у населения», — рассказывает Иван Федяков.

Всемирный день продукта отмечается 19 июля. Изначально этот праздник представлял собой способ отпраздновать годовщину компании Mind the Product, которая объединяет людей для того, чтобы они делились опытом производства и продажи продуктов. Сейчас же в этот день проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомленности о том, как бизнес и определенные продукты рынка влияют на мировую экономику.

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