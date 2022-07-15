15 июля 2022

Трамвай задавил пешехода, который лежал у путей в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
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Соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Челябинск, общественный транспорт, пассажиры, трамвай
ДТП случилось на маршруте №31 Фото:

Трамвай насмерть задавил пешехода, который лежал недалеко от путей в Магнитогорске (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице 9 Января, 9Б.

«В Магнитогорске 16 июля в 00:20 водитель 1987 года рождения, управляя трамваем маршрута №31, совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Погибший был 1983 года рождения», — рассказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что в момент ДТП пешеход лежал вблизи трамвайных путей. По факту происшествия ведется проверка.

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Трамвай насмерть задавил пешехода, который лежал недалеко от путей в Магнитогорске (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице 9 Января, 9Б. «В Магнитогорске 16 июля в 00:20 водитель 1987 года рождения, управляя трамваем маршрута №31, совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Погибший был 1983 года рождения», — рассказали в ведомстве. В Госавтоинспекции добавили, что в момент ДТП пешеход лежал вблизи трамвайных путей. По факту происшествия ведется проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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