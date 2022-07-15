Трамвай задавил пешехода, который лежал у путей в Магнитогорске

16 июля 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

ДТП случилось на маршруте №31 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трамвай насмерть задавил пешехода, который лежал недалеко от путей в Магнитогорске (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице 9 Января, 9Б. «В Магнитогорске 16 июля в 00:20 водитель 1987 года рождения, управляя трамваем маршрута №31, совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Погибший был 1983 года рождения», — рассказали в ведомстве. В Госавтоинспекции добавили, что в момент ДТП пешеход лежал вблизи трамвайных путей. По факту происшествия ведется проверка. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Трамвай насмерть задавил пешехода, который лежал недалеко от путей в Магнитогорске (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице 9 Января, 9Б. «В Магнитогорске 16 июля в 00:20 водитель 1987 года рождения, управляя трамваем маршрута №31, совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Погибший был 1983 года рождения», — рассказали в ведомстве. В Госавтоинспекции добавили, что в момент ДТП пешеход лежал вблизи трамвайных путей. По факту происшествия ведется проверка.