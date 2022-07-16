Политолог предрек отставку Зеленского осенью 2022 года

16 июля 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский может покинуть свой пост к осени 2022 года, считает Сергей Поляков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшие соратники уйдут в отставку к осени этого года. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал политолог Сергей Поляков. «Зеленский и его соратники могут уйти в отставку к осени 2022 года при нынешнем уровне наступления ВС РФ на Украине. Пока у Украины есть ощущение, что с ними весь „цивилизованный“ мир, но надо дать им понять, что даже при поддержки натовских сил военный потенциал России и Украины несоизмерим», — сказал Поляков. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент заверил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — не допускать жертв среди мирного населения. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшие соратники уйдут в отставку к осени этого года. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал политолог Сергей Поляков. «Зеленский и его соратники могут уйти в отставку к осени 2022 года при нынешнем уровне наступления ВС РФ на Украине. Пока у Украины есть ощущение, что с ними весь „цивилизованный“ мир, но надо дать им понять, что даже при поддержки натовских сил военный потенциал России и Украины несоизмерим», — сказал Поляков. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент заверил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — не допускать жертв среди мирного населения.