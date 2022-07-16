16 июля 2022
15 июля 2022
14 июля 2022

Две улицы перекрыли в Новом Уренгое из-за стрельбы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Росгвардии и полиции прочесывают дома в округе Фото:

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение на Сибирской и Ямальской улицах из-за стрельбы. Об этом пишут сразу несколько местных telegram-каналов.

«На Сибирской улице стрельба. На место происшествия прибыла Росгвардия и оцепила район. Нет движения машин в районе Сибирской и Ямальской улиц», — уточняют в telegram-канале Импульс Севера.

Получить оперативный комментарий у полиции не удалось. Корреспондент URA.RU отправил запрос, однако, на момент публикации ответ не поступил.

Собственный корреспондент URA.RU в Новом Уренгое передает, что в данный момент на месте происшествия пусто. Однако, сотрудники полиции и Росгвардии совершают обход по подъездам домов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске (ЯНАО) двое подростков устроили стрельбу по проходящим мимо людям из жилого дома. Школьники уже нанесли травму металлическими пулями матери с ребенком.

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В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение на Сибирской и Ямальской улицах из-за стрельбы. Об этом пишут сразу несколько местных telegram-каналов. «На Сибирской улице стрельба. На место происшествия прибыла Росгвардия и оцепила район. Нет движения машин в районе Сибирской и Ямальской улиц», — уточняют в telegram-канале Импульс Севера. Получить оперативный комментарий у полиции не удалось. Корреспондент URA.RU отправил запрос, однако, на момент публикации ответ не поступил. Собственный корреспондент URA.RU в Новом Уренгое передает, что в данный момент на месте происшествия пусто. Однако, сотрудники полиции и Росгвардии совершают обход по подъездам домов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске (ЯНАО) двое подростков устроили стрельбу по проходящим мимо людям из жилого дома. Школьники уже нанесли травму металлическими пулями матери с ребенком.
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