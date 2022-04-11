Полиция установила личности несовершеннолетних стрелков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) двое подростков устроили стрельбу по проходящим мимо людям из жилого дома. Как сообщают местные жители в социальной сети «ВКонтакте», школьники уже нанесли травму металлическими пулями матери с ребенком.

«Дорогие жители Магистральной 111-111а, Ленина 69. А особенно Магистральной 109, откуда были произведены выстрелы, предположительно металлическими пулями в меня и мою дочь. Каждое утро по этой дороге идут школьники 12-й школы. Не дай бог попадут в ухо или глаз. Нужно принять меры. С нашей стороны написано заявление», — сообщает Алсу Сабирова в группе «Происшествия Ноябрьск».

Как сообщили УМВД по ЯНАО, личность несовершеннолетних была установлена. В настоящее время проводится проверка.

«В связи с тем, что они не достигли возраста привлечения к уголовной и административной ответственности, материалы будут отправлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер общественного воздействия в соответствии с действующим законодательством», — сообщили URA.RU в полиции.