11 апреля 2022
08 апреля 2022

В Ноябрьске подростки открыли стрельбу по прохожим

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, автомат, оружие, стрелок, детская преступность, подросток с оружием, школьник с автоматом
Полиция установила личности несовершеннолетних стрелков Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) двое подростков устроили стрельбу по проходящим мимо людям из жилого дома. Как сообщают местные жители в социальной сети «ВКонтакте», школьники уже нанесли травму металлическими пулями матери с ребенком.

«Дорогие жители Магистральной 111-111а, Ленина 69. А особенно Магистральной 109, откуда были произведены выстрелы, предположительно металлическими пулями в меня и мою дочь. Каждое утро по этой дороге идут школьники 12-й школы. Не дай бог попадут в ухо или глаз. Нужно принять меры. С нашей стороны написано заявление», — сообщает Алсу Сабирова в группе «Происшествия Ноябрьск».

Как сообщили УМВД по ЯНАО, личность несовершеннолетних была установлена. В настоящее время проводится проверка.

«В связи с тем, что они не достигли возраста привлечения к уголовной и административной ответственности, материалы будут отправлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер общественного воздействия в соответствии с действующим законодательством», — сообщили URA.RU в полиции.

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В Ноябрьске (ЯНАО) двое подростков устроили стрельбу по проходящим мимо людям из жилого дома. Как сообщают местные жители в социальной сети «ВКонтакте», школьники уже нанесли травму металлическими пулями матери с ребенком. «Дорогие жители Магистральной 111-111а, Ленина 69. А особенно Магистральной 109, откуда были произведены выстрелы, предположительно металлическими пулями в меня и мою дочь. Каждое утро по этой дороге идут школьники 12-й школы. Не дай бог попадут в ухо или глаз. Нужно принять меры. С нашей стороны написано заявление», — сообщает Алсу Сабирова в группе «Происшествия Ноябрьск». Как сообщили УМВД по ЯНАО, личность несовершеннолетних была установлена. В настоящее время проводится проверка. «В связи с тем, что они не достигли возраста привлечения к уголовной и административной ответственности, материалы будут отправлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер общественного воздействия в соответствии с действующим законодательством», — сообщили URA.RU в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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