На севере Греции упал украинский самолет с вооружением

На севере Греции упал грузовой самолет «Антонов» украинской авиакомпании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На севере Греции упал грузовой самолет «Антонов» украинской авиакомпании. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT. По некоторым данным, воздушное судно перевозило вооружение и военную технику.

«Охваченный пламенем огромный самолет был обнаружен возле села Палеохори в муниципалитете Пангеу. Идет операция по тушению пожара», — сообщает телевидение ERT. Также сообщается, что самолет врезался в кукурузное поле после чего раздались взрывы.

Вместе с тем, стало известно, что украинский самолет, потерпевший крушение в Греции, мог перевозить вооружение и военную технику. Об этом пишет издание Life со ссылкой на греческое издание Athen News.