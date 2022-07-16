16 июля 2022

На севере Греции упал украинский самолет с вооружением

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
На севере Греции упал грузовой самолет «Антонов» украинской авиакомпании Фото:

На севере Греции упал грузовой самолет «Антонов» украинской авиакомпании. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT. По некоторым данным, воздушное судно перевозило вооружение и военную технику.

«Охваченный пламенем огромный самолет был обнаружен возле села Палеохори в муниципалитете Пангеу. Идет операция по тушению пожара», — сообщает телевидение ERT. Также сообщается, что самолет врезался в кукурузное поле после чего раздались взрывы.

Вместе с тем, стало известно, что украинский самолет, потерпевший крушение в Греции, мог перевозить вооружение и военную технику. Об этом пишет издание Life со ссылкой на греческое издание Athen News.

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На севере Греции упал грузовой самолет «Антонов» украинской авиакомпании. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT. По некоторым данным, воздушное судно перевозило вооружение и военную технику. «Охваченный пламенем огромный самолет был обнаружен возле села Палеохори в муниципалитете Пангеу. Идет операция по тушению пожара», — сообщает телевидение ERT. Также сообщается, что самолет врезался в кукурузное поле после чего раздались взрывы. Вместе с тем, стало известно, что украинский самолет, потерпевший крушение в Греции, мог перевозить вооружение и военную технику. Об этом пишет издание Life со ссылкой на греческое издание Athen News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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