Курганский депутат ГД Лисовский рассказал, за что ценит рыбалку. Фото

10 июля 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Лисовский рассказал о ценностях рыбалки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Государственной думы от Курганской области Сергей Лисовский рассказал, что абстрагируется от проблем при помощи рыбалки. Об этом в День рыбака он рассказал в своем telegram-канале. «Рыбалка испокон веков является одним из самых любимых занятий мужчин. <…> Для меня это возможность побыть на природе и абстрагироваться от всех проблем», — сообщил Лисовский. Политик также ценит рыбалку за азарт неизвестности, который сулит будущий улов. День рыбака отмечают в этом году 10 июля. По мнению Лисовского, все больше россиянок также стали находить отдых в процессе ловли. Многие из них принимают участие в соревнованиях рыболовов. Ранее URA.RU сообщало, что курганские депутаты стали участниками политического рейтинга полезности. Сергей Лисовский занял в нем 72-е место. Курганский депутат Госдумы Сергей Лисовский спасается от проблем при помощи рыбалки фото: telegram-канал Сергея Лисовского Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Депутат Государственной думы от Курганской области Сергей Лисовский рассказал, что абстрагируется от проблем при помощи рыбалки. Об этом в День рыбака он рассказал в своем telegram-канале. «Рыбалка испокон веков является одним из самых любимых занятий мужчин. <…> Для меня это возможность побыть на природе и абстрагироваться от всех проблем», — сообщил Лисовский. Политик также ценит рыбалку за азарт неизвестности, который сулит будущий улов. День рыбака отмечают в этом году 10 июля. По мнению Лисовского, все больше россиянок также стали находить отдых в процессе ловли. Многие из них принимают участие в соревнованиях рыболовов. Ранее URA.RU сообщало, что курганские депутаты стали участниками политического рейтинга полезности. Сергей Лисовский занял в нем 72-е место.