Курганский депутат ГД Лисовский рассказал, за что ценит рыбалку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция ЕР. Курган , лисовский сергей
Депутат Госдумы Лисовский рассказал о ценностях рыбалки Фото:

Депутат Государственной думы от Курганской области Сергей Лисовский рассказал, что абстрагируется от проблем при помощи рыбалки. Об этом в День рыбака он рассказал в своем telegram-канале.

«Рыбалка испокон веков является одним из самых любимых занятий мужчин. <…> Для меня это возможность побыть на природе и абстрагироваться от всех проблем», — сообщил Лисовский. Политик также ценит рыбалку за азарт неизвестности, который сулит будущий улов.

День рыбака отмечают в этом году 10 июля. По мнению Лисовского, все больше россиянок также стали находить отдых в процессе ловли. Многие из них принимают участие в соревнованиях рыболовов.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские депутаты стали участниками политического рейтинга полезности. Сергей Лисовский занял в нем 72-е место.

Курганский депутат Госдумы Сергей Лисовский спасается от проблем при помощи рыбалки

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

Депутат Государственной думы от Курганской области Сергей Лисовский рассказал, что абстрагируется от проблем при помощи рыбалки. Об этом в День рыбака он рассказал в своем telegram-канале. «Рыбалка испокон веков является одним из самых любимых занятий мужчин. <…> Для меня это возможность побыть на природе и абстрагироваться от всех проблем», — сообщил Лисовский. Политик также ценит рыбалку за азарт неизвестности, который сулит будущий улов. День рыбака отмечают в этом году 10 июля. По мнению Лисовского, все больше россиянок также стали находить отдых в процессе ловли. Многие из них принимают участие в соревнованиях рыболовов. Ранее URA.RU сообщало, что курганские депутаты стали участниками политического рейтинга полезности. Сергей Лисовский занял в нем 72-е место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...